Ukraine varsler snarlig aktion mod udmattede russere i Bakhmut

Thomas Munk Veirum Torsdag, 23. marts 2023 - 06:56

Ukraine kan meget vel have en modoffensiv på vej ved byen Bakhmut.

I hvert fald oplyser en militær leder fra de ukrainske styrker torsdag, at man har planer om en aktion "meget snart".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen er angiveligt, at de russiske styrker er ved at være udmattede.

- De taber betydelig styrke og er ved at blive udmattede. Meget snart kommer vi til at udnytte det, ligesom vi gjorde nær Kyiv, Kharkiv, Balaklija og Kupjansk, lyder det fra den militære leder Oleksandr Syrskyj.

Meget blodige kampe

Han henviser til en række byer, hvor de ukrainske styrker tidligere under krigen har haft succes med modoffensiver.

Den ukrainske by Bakhmut har været ramt af nogle af de mest blodige kampe under krigen.

Rusland har tidligere udtalt, at man vil bruge byen som udgangspunkt for yderligere angreb ind i Ukraine.

- Den her by er vigtig for de ukrainske styrkers evne til at forsvare sig i Donbas. At erobre den vil tillade yderligere offensive operationer dybt bag de væbnede ukrainske styrkers forsvarslinje, sagde den russiske forsvarsminister, Sergej Sjojgu, tidligere i marts.

Stort set tømt for civile

Bakhmut ligger i Donetsk i den østlige ukrainske region Donbas.

Byen havde på et tidspunkt 70.000 indbyggere. I løbet af krigen i Ukraine er byen stort set blevet tømt for civile.

Ukraines regering har sagt, at byen spiller en nøglerolle i forhold til at holde russiske styrker tilbage ved den østlige frontlinje.

Flere analytikere mener dog, at byens reelle strategiske betydning er relativt lille. Det skriver AFP.

Donetsk, hvor Bakhmut ligger, er en af fire ukrainske regioner, som Rusland under krigen har erklæret for værende russiske. Det er sket efter folkeafstemninger, som Vesten har affejet og fordømt.