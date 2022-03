Ukraine og Rusland mødes i Tyrkiet

Ritzaus Bureau Mandag, 28. marts 2022 - 09:51

Forhandlere fra Ukraine og Rusland mødes mandag i den tyrkiske by Istanbul. Det siger en højtstående tyrkisk regeringskilde til Reuters uden at komme med flere detaljer.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, er vært for den seneste runde forhandlinger. Tyrkiet håber, det kan føre til en våbenhvile.

Op til forhandlingerne har den ukrainske leder, præsident Volodymyr Zelenskyj, insisteret på, at Ukraine vil prioritere landets territoriale integritet.

På det område har han ellers tidligere signaleret, at han var klar til at finde et kompromis.

Den videotransmitterede tale til den ukrainske befolkning sent søndag, var i modstrid med udtalelser fra Zelenskyj tidligere på dagen.

Måske klar til at tale om neutralitet

Her gav han udtryk for, at Ukraine er villig til at indtage neutralitet og finde et kompromis i striden om den østlige region Donbass som led i en fredsaftale.

Det blev ikke uddybet, hvad et kompromis om regionen kan indebære. Men det skal være som del af en fredsaftale med Rusland.

Donbass-regionen består af de to udbryderrepublikker Luhansk og Donetsk. De er begge styret af prorussiske separatister.

Vil undgå tredje verdenskrig

I interviewet fra søndag erkender Zelenskyj, at det ikke bliver muligt for Ukraine at generobre alt det territorium, som Rusland har overtaget. Et forsøg på det vil ifølge præsidenten føre til en tredje verdenskrig.

Ukraines neutralitet er et centralt krav for Rusland. Som led i den seneste tids forhandlinger mellem Ukraine og Rusland har russerne krævet, at Ukraine bliver en såkaldt neutral stat.

Neutralitet vil i diplomatisk og folkeretlig sammenhæng sige, at en stat ikke vælger side. Og ikke deltager i en konflikt mellem andre stater eller militære forbund.