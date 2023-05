Ukraine melder om nogle af de mest omfattende luftangreb i år

Ritzau Torsdag, 04. maj 2023 - 06:52

Rusland har natten til torsdag igen sendt en stribe af droner mod Ukraine.

Det oplyser det ukrainske luftvåben torsdag morgen på kommunikationstjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dermed fortsætter de seneste dages omfattende luftangreb.

Der var natten til torsdag angiveligt tale om i alt 24 droner. Ukraine lykkedes med at nedskyde 18 af dronerne, oplyser luftvåbnet.

Ingen af dronerne ramte hovedstaden Kyiv, som var et af målene.

Det siger Serhij Popko, der leder den militære administration i byen.

- Alle droner ødelagt

- Alle fjendtlige missiler og droner blev ødelagt over Kyiv af luftforsvarsstyrkerne, siger han ifølge AFP.

Han tilføjer, at det er tredje nat med angreb siden begyndelsen af maj. Det udgør dermed nogle af de mest omfattende luftangreb i 2023.

- Vores by har ikke oplevet en lignende intensitet af angreb siden begyndelsen af året, lyder det fra den militære leder Serhij Popko.

De russiske angreb natten til torsdag sker, dagen efter at Rusland anklagede Ukraine for et angreb med to droner ved præsidentpaladset i Moskva.

Ifølge Rusland var der tale om en planlagt terroraktion og et attentatforsøg på den russiske præsident, Vladimir Putin.

Afviser russiske anklager

Ukraine har afvist de russiske påstande.

- Vi angriber ikke Putin eller Moskva. Vi kæmper på vores eget territorium, sagde den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj onsdag.

De to droner skal ifølge den russiske regering have været rettet mod Putins bolig i det russiske magtcentrum. Dronerne blev, før de nåede deres mål, angiveligt sat ud af spillet af det russiske forsvar.

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) har vurderet, at Rusland selv kan have orkestreret angrebet i den russiske hovedstad.

Tænketanken skriver i sin daglige rapport blandt andet, at Rusland for nylig har øget det russiske luftforsvar. Herunder i selve byen Moskva.

- Det er derfor ekstremt usandsynligt, at to droner kan have penetreret flere lag af luftsikkerhed og have detoneret eller være blevet skudt ned over hjertet af Kreml på en måde, som skabte de spektakulære billeder, som på fin vis blev fanget på kamera, skriver ISW.