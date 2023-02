Ukraine-konflikten har varet et år: Det er ikke den samme verden vi lever i

Merete Lindstrøm Fredag, 24. februar 2023 - 07:46

- Verden er ikke den samme i dag, som den var for et år og en dag siden. Det er en uacceptabel krig, som vi til hver en tid skal modarbejde, fordi vi som land og samfund altid har kæmpet for at have vores frihed og retten til eget land.

Sådan siger formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG om årsdagen for Ruslands invasion af Ukraine.

LÆS OGSÅ: Forhandlinger med langtrækkende konsekvenser i Grønland er på vej

Krigen har helt konkrete konsekvenser for Grønland i form af sanktioner mod Rusland indenfor blandt andet fiskeriet, hvor rederierne har været nødsaget til at finde nye markeder til afsætning af fisk og skaldyr, som før blev solgt i Rusland.

Svært at navigerer i diplomatiet

Men det betyder også på et lidt mere overordnet plan, at det er blevet langt sværere at bibeholde og arbejde for en målsætning om Arktis som lavspændingsområde.

- Vi vil altid kæmpe for lavspænding og diplomatisk samarbejde, men lige nu er Rusland vores krigsførende nabo mod nord. Det betyder, at vi ikke kan samarbejde med dem i Arktisk Råd, så længe krigen fortsætter.

Det påvirker også samarbejdet i ICC for Inuit i de arktiske områder i Grønland, Canada, Alaska og Tjukotka som ligger i Rusland, understreger Múte B. Egede.

Forsvarsforlig skal forhandles på plads

Formanden vil ikke kommentere på, om krigen i Ukraine får direkte konsekvens for Naalakkersuisuts tilgang til det kommende forsvarsforlig, som Naalakkersuisut skal forhandle på plads med den danske regering i de kommende måneder. Han erkender dog, at krigen har en indvirkning på den politik, der føres her i landet.

- Krigen påvirker alt. Så ja vi er nødt til at have en anden tilgang til den slags ting også, men det vigtigste vil altid være, at man ved hjælp af diplomati og med respekt for hinanden arbejder for at bevare Arktis som lavspændingsområde.

LÆS OGSÅ: Vivian Motzfeldt: Vi er næsten klar med udenrigspolitisk strategi

Han påpeger, at Rusland lige nu er en krigsførende nation, som er Grønlands nabo mod nord, og at samarbejdet i Arktisk Råd grundlæggende kræver deltagelse af alle parter.

- Den bedste løsning for alt er dialog og tæt samarbejde med alle parter i Arktis. Med det sagt så mener jeg også, at så længe Rusland agerer, som de gør nu, uden respekt for andre lande og uden respekt for et folks ret til eget land, så må det være som det er i Arktisk Råd.