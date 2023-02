Ukraine gør klar til modoffensiv: Vil presse russerne ud

Ritzau Fredag, 24. februar 2023 - 07:08

Ukraine planlægger en modoffensiv i krigen mod Rusland.

Det siger Ukraines forsvarsminister på etårsdagen for Ruslands invasion, skriver nyhedsbureauet AFP.

- For et år siden var det svært for os at få tunge våben. I dag kan civiliserede lande se, at vi er Europas skjold mod øst.

- Der kommer til at være en modoffensiv. Vi arbejder hårdt på at forberede og sikre den, siger forsvarsminister Oleksii Reznikov.

Ifølge ministeren er de ukrainske styrker i færd med at planlægge en offensiv, som skal presse Ruslands soldater ud af landet.

Også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, leverer fredag formiddag et budskab om, at de ukrainske styrker fortsætter kampen med rank ryg.

- Vi holdt ud. Vi blev ikke besejret. Og vi vil gøre alt for at opnå sejren i år, siger Zelenskyj i en udtalelse på Facebook.

Ifølge præsidenten ændrede de første måneder af krigen "verdens opfattelse af Ukraine". Ukraine faldt ikke på tre dage, men formåede i stedet at bremse den andenstærkeste hær i verden, påpeger han.

- Ukraine har inspireret verden. Ukraine har samlet verden, siger Zelenskyj.