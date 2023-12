Ukraine erkender russisk fremskridt i sydøst og påpeger tab

Ritzau / dpa Torsdag, 21. december 2023 - 07:03

Det ukrainske militær har erkendt, at russiske styrker er rykket frem i løbet af deres to måneder lange landoffensiv i det sydøstlige Ukraine omkring industribyen Avdijivka.

- Siden 10. oktober, hvor fjenden blev mere aktiv, er den skredet frem med halvanden til to kilometer nogle steder, siger talsperson for det ukrainske militær Oleksandr Sjtupun.

- Men det har kostet dem dyrt, siger Sjtupun om angrebene langs fronten, især i Avdijivka, som ligger tæt på den russiskbesatte by Donetsk.

Sjtupun anerkender, at russerne er overlegne, når det kommer til antal. Det sker på ukrainske tv-nyheder onsdag.

Iagttagere, såsom Institute for the Study og War (ISW) i USA har også påpeget, at Rusland har sendt et stort antal soldater og pansrede køretøjer til regionen.

De høje russiske tab er også blevet bemærket.

ISW's meldinger bekræfter også de russiske fremskridt, der sætter de tilbageværende ukrainske soldater i Avdijivka under pres.

I en rapport fra Ukraines generalstab onsdag aften oplistes 89 individuelle russiske angreb til lands mod syv forskellige steder på fronten.

Ifølge rapporten var der 31 angreb nær Avdijivka.

Der er også blevet optalt 29 kampe på den sydlige bred af floden Dnepr i Kherson-regionen.

Her har ukrainske styrker i ugevis haft magten over et område, som de har tilbageerobret fra russerne.

Ifølge det britiske forsvarsministerium fører kampene i Ukraine nærmest ikke til ændringer på frontlinjen. Rusland fortsætte desuden med individuelle angreb.

- Et stort russisk gennembrud er usandsynlig og overordnet set er fronten statisk, lyder det fra ministeriet på X onsdag.

Det britiske forsvarsministerium har siden krigens start med jævne mellemrum delt information om krigens gang. Rusland beskylder ministeriet for at sprede misinformation.

/ritzau/dpa