Ukraine har det ekstremt svært i nøgleby

Ritzau Søndag, 12. juni 2022 - 14:00

De ukrainske styrker er næsten i knæ i byen Sjevjerodonetsk i det østlige Ukraine.

Men de står stadig, selv om de intense kampe har stået på i flere uger, hvor russiske styrker gradvist har gjort krav på mere og mere af byen.

Byen er blevet epicentrum for kampene om at have kontrol over Donbas-regionen, som består af områderne Luhansk og Donetsk, i det østlige Ukraine.

Og Rusland har lagt stor energi i at overtage den efterhånden delvist pulveriserede by, der betegnes som en nøgleby på grund af dens strategiske betydning.

Russerne vil snart skrue helt op for indsatsen i bestræbelserne på at vinde fuld kontrol over byen.

Sådan lød vurderingen fra guvernøren i Luhansk, Serhij Hajdaj, søndag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han oplyste også, at russiske styrker har indtaget størstedelen af Sjevjerodonetsk.

Men de ukrainske styrker er fortsat i kontrol over et industriområde og kemikaliefabrikken Azot.

Omkring 800 civile menes at gemme sig i bunkere under Azot-fabrikken.

Blandt de civile er både ansatte på fabrikken og borgere i byen. De forsøger at skærme sig fra de heftige kampe i gaderne uden for fabrikken.

- Azot er ikke blokeret. Kampe foregår i gaderne ved siden af fabrikken, fortalte Hajdaj søndag på ukrainsk tv ifølge Reuters.

På beskedtjenesten Telegram lød det fra guvernøren, at ingen ved, hvor mange ofre de "intense kampe" har krævet det seneste døgn.

- Alle vil formentlig gerne evakueres nu. Men indtil videre er det ikke en mulighed, skrev han ifølge Reuters.

Slaget om den strategisk vigtige by har udviklet sig til et af de mest blodige i den over 100 dage lange krig i Ukraine.

Russerne skal erobre den lille fabriksby, hvis de vil opnå deres mål om at kontrollere hele Luhansk-regionen.

Tvillingebyerne Lysytsjansk og Sjevjerodonetsk, som er adskilt af en flod, er de sidste områder i Luhansk, hvor der stadig er delvis ukrainsk kontrol.

Søndag ødelagde russiske styrker endnu en bro, der fører til Sjevjerodonetsk.

Og de udsætter den sidste bro, der stadig står, for voldsomme bombardementer, oplyste Hajdaj søndag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han mener, at Rusland forsøger at afskære byen fuldstændig ved at angribe broerne. Situationen i byen betegner han som "ekstremt svær".

Donbas, som Luhansk er en del af, er blevet Ruslands primære mål, efter at landets forsøg i krigens første faser på at erobre Kyiv slog fejl.

Pro-russiske separatister har siden 2014 kontrolleret dele af områderne i regionen. Og både i Donetsk og Luhansk har separatisterne udråbt områderne til selvstændige republikker.

/ritzau/