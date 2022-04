Ukraine vil belønne Færøerne for at droppe det russiske marked

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Søndag, 03. april 2022 - 15:31

Det færøske landsstyre har meddelt, at man vil følge EU´s sanktioner mod Rusland. Endnu har EU ikke sat fødevarer på listen og havneblokeringer på listen, så landsstyret har ikke sat en boykot i kraft endnu.

Nogle lakseproducenter har dog gjort som mange andre europæiske virksomheder og droppet sine handelsaftaler med russere. Bakkafrost og Hiddenfjord har stoppet sin eksport til Rusland og skal finde andre markeder. Sidste år eksporterede færøske laksevirksomheder for omkring en milliard kroner til Rusland.

De færøske virksomheder - sammen med andre i Vesten - skal belønnes, hvis de vil sælge til Ukraine i stedet for, mener Mykhailo Vydoink.

- Den ukrainske regering er begyndt at arbejde på at tilbyde nye skattefordele, fordele ved investeringer for virksomheder, så de kan operere i Ukraine. Vi vil tilbyde så favorable betingelser som muligt for færøske virksomheder i Ukraine. Det vil være en kompensation for at miste det russiske marked, siger Mykhailo Vydoink.

For få laks før krigen

Mykhailo Vydoink var på Færøerne for tre år siden. Han talte dengang med flere lakseopdrættere og forsøgte dengang at få dem til at sælge laks til det ukrainske marked.

Han fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi man på Færøerne havde nået en grænse for, hvor meget laks kan opdrætte. Men nu øjner Ukraine muligheden.

- Min appel vil være nu, fokusér også på Ukraine, siger Mykhailo Vydoink.

Luk havnene

Den ukrainske ambassadør var til stede i folketinget, da præsident Volodymyr Zelenskyj holdt sin tale til folketingsmedlemmerne. Mykhailo Vydoink siger, at det er vigtigt at Europa stopper sin samhandel med Europa og stopper med at købe olie og gas, fordi pengene, som Rusland tjener, bruges til at finansiere krigen.

Et ømt punkt er også lukning af havnene. EU, og dermed også Færøerne, har ikke taget det skridt endnu, men ambassadøren opfordrer kraftigt til, at det sker snart.

-Det vil være et godt værktøj for at straffe Rusland for, hvad de gør, siger Mykhailo Vydoink.

Oppositionen støtter boykot

De tre oppositionspartier, Tjóðveldi, Javnaðarflokkurin og Sjálvstýri, der har samarbejdet med koalitionen i nogle sager, er parat til at droppe samhandelen med Rusland.

Russiske skibe kan endnu anløbe færøske havne, men dét og eksporten til Rusland skal stoppes.

- Vi er alle stolte af vores forfædre, som sejlede fisk til Storbritannien under anden verdenskrig. Vi ville ikke være stolte, hvis de sejlede til Tyskland. Så kan vi spørge os selv, om vore efterkommere vil være stolte af os, hvis sælger fisk til Rusland, samtidig med at Rusland bomber et demokratisk land og uskyldige folk, siger formanden for Javnaðarflokkurin, Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya.