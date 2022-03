Ukraine afviser neutralitet efter svensk forbillede

Ritzaus Bureau Onsdag, 16. marts 2022 - 13:07

Ukraine har afvist et russisk forslag om neutralitet efter svensk model.

Det skete, da forhandlinger mellem repræsentanter for Rusland og Ukraine fortsatte onsdag.

Ukrainerne siger, at de ønsker deres sikkerhed garanteret af internationale styrker og afviser russernes forsøg på at få landet til at gå ind på neutralitet efter svensk eller østrigsk forbillede.

- Vi er i krig med Rusland, og derfor kan modellen kun være "ukrainsk", og den må være legaliseret og verificeret med sikkerhedsgarantier, siger Ukraines chefforhandler, Mikhailo Podolyak, i kommentarer offentliggjort af præsident Volodymyr Zelenskyjs kontor i Kyiv.

Podolyak efterlyste legalt bindende sikkerhedsdokumenter, som skal være underskrevet af internationale partnere, som "ikke vil vige uden om i tilfælde af et angreb på Ukraine".

Rusland sagde onsdag, at et neutralt Ukraine skal være på samme præmisser som Sverige og Østrig.

Tidligere på dagen udtalte Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at parterne var tæt på at blive enige om en formulering.

– Neutral status bliver nu diskuteret i forbindelse med sikkerhedsgarantier, sagde Lavrov til den russiske tv-kanal RBK.

Han ville ikke gå i detaljer, men sagde, at en "forretningsmæssig ånd" havde præget drøftelserne, hvilket "giver håb om, at vi kan blive enige på dette punkt".

Ruslands forhandlingsleder, Vladimir Medinskij, har udtalt, at parterne diskuterer et muligt kompromis for et fremtidigt Ukraine med et mindre, alliancefrit militær.

– En lang række punkter vedrørende størrelsen på Ukraines militær bliver diskuteret, sagde Medinskij til russiske medier.