Ukendte dræber kvindelig tidligere politiker i Afghanistan

Ritzau Mandag, 16. januar 2023 - 06:46

En kvinde, der er tidligere medlem af Afghanistans parlament, er blevet dræbt af ukendte gerningsmænd i hovedstaden Kabul.

29-årige Mursal Nabizada og hendes vagt mistede livet, da der blev åbnet ild foran hendes hjem.

Hendes bror blev såret ved søndagens angreb.

- Sikkerhedsstyrkerne har indledt en seriøs efterforskning i den pågældende sag for at finde de kriminelle, lyder det fra afghansk politi.

Beskrives som frygtløs forkæmper

Nabizada var medlem af parlamentet, indtil Taliban tog magten i sommeren 2021. Det skete, da de udenlandske styrker, der havde været i landet siden 2001, trak sig ud.

Nabizada var en "frygtløs forkæmper for Afghanistan", skriver Mariam Solaimankhil på Twitter. Hun er også selv forhenværende parlamentariker.

- Selv om hun blev tilbudt muligheden for at rejse ud af Afghanistan, så valgte hun at blive og kæmpe for sit folk, tilføjer hun.

Nabizada blev valgt til det afghanske parlament i 2018.

Mange har forladt landet

En talsmand for politiet i Kabul siger, at motivet for drabet er ukendt.

Mange kvindelige politikere valgte efter Talibans indtog i 2021 at forlade landet.

Siden har den islamistiske organisation inddraget mange af de rettigheder, som kvinder de 20 foregående år havde opnået. Herunder retten til højere uddannelser.

Der er også genindført strenge regler for, hvordan kvinder må gå klædt, og hvor de må bevæge sig rundt i dagligdagen.