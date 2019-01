Ukaleq om VM-titel: Det er helt vildt

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 28. januar 2019 - 17:29

Grønlands skiskydningskomet, Ukaleq Slettemark, vandt sit første guld i juniormesterskaberne i Slovakiet. Det skete i en indivuel 10 kilometer løb med fire skydninger, hvor hun ikke missede en eneste skydning.

- Det er helt vildt! Så fantastisk at vinde, siger hun med et stort grin til Sermitsiaq.AG.

Ukaleq Slettemark er 17 år, hvilket betyder, at hun er blandt deltagerne til juniormesterskaberne. Unge under 18 år deltager om juniorer.

- Jeg er én af de ældste i min gruppe i verdensmesterskaberne. Det betyder også, at jeg havde en chance for at vinde,​​​​​​ fortæller hun ydmygt til Sermitsiaq.AG.

600 timers træning

Men det er ikke kun alderen, der gør, at hun blev verdensmester. Ukaleq Slettemark, der til daglig går i Norges Topidræts Gymnasium, Geilo i Norge, træner hver eneste dag. Hun mener, at hun har været på ski mindst 600 timer på et år.

Ukaleq Slettemark fortæller, at løjpen, der blev brugt til disciplinen 10 kilometer med fire skydninger, var overkommelig. En enkelt bakke var svær at komme op af, mens resten af løjpen var flad og nærmest sjov at stå på.

Forholdene under gårsdagens løb var perfekte, fortæller Ukaleq Slettemark.

- Der var vindstille, der var god sne, og mine ski var perfekte. Alt det kom mig til gode, siger en ærlig VM-helt.

Ved juniormesterskaberne blev den dengang 16-årige Ukaleq nr. 27 i samme distance.

Det er et gevaldigt hop for hende at blive verdensmester efter kun et år.

Hun mener, at indstillingen til den kommende løb er afgørende for, om man klarer sig godt.

- Man skal tackle forholdene under løbene bedst muligt. Og det gjorde jeg i går, fastslår Ukaleq Slettemark.

Den grønlandske skikomet har fået en god start på sæsonen med en 1. plads og en 2. plads i Norges Cup tidligere på måneden. Og med guldet, som hun vandt i går, fører hun indtil videre cuppen.

Klar til næste løb

Men der er ingen tid til at lægge sig på laurbærbladene.

Hun giver sine ski voks på allerede nu og gør sig klar til de to næste løb. Den første finder sted allerede på fredag, hvor disciplinen er sprint. Juniormesterskaberne sluttes med en jagtstart, hvor skiløberne starter på hvert sit tidspunkt, og jagter hinanden for at komme i mål med hurtigst tid.