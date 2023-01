Ukaleq viste stort overskud til jagtstart

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 10. januar 2023 - 09:49

Lørdag den 7. januar deltog Ukaleq Slettemark i sin første jagtstart i World Cup nogensinde.

Løbet blev afholdt i Pokljuka i Slovenien, hvor 60 deltagere skulle løbe fem runder á 2 kilometer med i alt fire skydninger. To i liggende position og to i stående position.

- Det er dejligt, endelig at blive kvalificeret til jagtstart, siger Ukaleq Slettemark.

Igen viste Ukaleq Slettemark stort overskud, men missede en skydeskive per skydebane, hvilket blev til fire missede skud.

LÆS OGSÅ: Ukaleq kvalificerer sig til World Cups jagtstart

Til Sermitsiaq.AG forklarer atleten, at missede skydninger kan betyde rigtig meget, når konkurrencen er i disciplinen jagtstart.

- Jeg startede offensivt ud og prøvede at følge trop på nogle løbere, der i udgangspunkt er lidt bedre end jeg selv er. Måske startede jeg lidt for hårdt ud, for jeg skød en forbier på første liggende skydebane, fortæller Ukaleq Slettemark og fortsætter:

- Jeg ramte alle de andre tre skydninger, så jeg havde en forbier for hver af de fire skydninger. Det er meget i sådanne konkurrencer, forklarer hun.

Hurtig på løjpen

Ukaleq Slettemark startede som nr. 57 i jagtstart lørdag. Skiløberne i denne disciplin starter individuelt, alt efter hvilken placering, de lå på under kvalificeringen. Derfor startede Ukaleq Slettemark som nr. 57, 2 minutter og 24 sekunder efter den første løber var løbet af sted.

Ukaleq Slettemark endte jagtstarten som nummer 53, 6 minutter og 17 sekunder efter vinderen.

- Jeg formåede at slutte jagtstart uden at blive lappet. At blive lappet betyder, at man bliver indhentet med mere end en hel runde. Det kan ske under jagtstart, da de første løbere starter så langt foran, siger Ukaleq Slettemark.

- I sporet går det lidt hurtigere for hvert løb. Det tegner godt for resten af sæsonen, fortæller Ukaleq Slettemark.

Næste konkurrence bliver i disciplinen individuel i World Cup. Det sker i Ruhpolding i Tyskland, i 656 meters højde over havoverfladen, torsdag den 12. januar. Det er langt lavere end i Pokljuka, Slovenien, som ligger på 1300 meter over havet. Konkurrencen kan ses HER.