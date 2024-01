Ukaleq viser talent igen: Rammer plet 20 gange

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 23. januar 2024 - 10:49

Ukaleq Slettemark rammer plet igen. Hun har under et løb med fire skydeposter med fem skydeskiver i hver, ramt plet alle gangene, og er dermed løbet i mål som nr. 45. Det er sket til disciplinen kort individuelt løb i World Cup i biathlon, i Italien denne weekend.

Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

- Det var rigtig godt at føle at min fysiske form er på vej tilbage. Den var ikke så god inden jul, men nu føler jeg at det går den rigtige vej. Og at ramme 20 af 20 på skydebanen foran 10.000 tilskuere er helt fantastisk, siger Ukaleq Slettemark om sin bedrift.

Tre gange fejlfrie skydninger

Det er tredje gang, at Ukaleq Slettemark løber i mål med fejlfrie skydninger under et World Cup.

For hele sæsonen har Ukaleq en træfprocent på 92%. Kun en kvinde i hele world Cup har bedre træfprocent, tyskeren Vanessa Voight med 94%.

- Jeg mangler fortsat en del på min fart på løjpen. Noget af det tror jeg kan tilskrives at jeg startede lidt for hårdt, og det straffer sig når man løbr 1500 meter over havet. Nu skal jeg hjem og træne godt frem til VM som starter 9. februar. Det går i lavlandet i Tjekkiet, så det glæder jeg mig til, siger hun.