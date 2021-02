Ukaleq udfordret ved første løb

Redaktionen Søndag, 14. februar 2021 - 14:09

Den 19-årige skiskytte fra Nuuk, Ukaleq Slettemark funderer over sine seneste træk af gårsdagens løb.

Hun blev nummer 77 ud af 99 deltagere ved kategorien sprint på 7,5 kilometer, hvor hun nåede i mål 3 minutter og 35 sekunder efter vinderen af løbet.

- Jeg er tilfreds med, hvordan jeg tacklede løjpen under gårsdagens løb. Jeg klarede runderne rigtig godt, fortæller Ukaleq Slettemark til Sermitsiaq.AG.

Under sprinten skulle Slettemark løbe på ski tre gange banen rundt. Hun vurderern, at der var udfordringer ved skydningen, hvor Slettemark havde svært ved at vurdere vindforholdene, fortæller hun.

- Det var rigtig svært ved skydningen på grund af vinden. Det var svært at ramme målene. Så jeg er ikke så tilfreds med skydningsdelen, siger hun men understreger, at alle løb giver nogen erfaring.

Erfaring ved løbene

Ukaleq Slettemark har tidligere på ugen udtalt til mediehuset om, at en af de vigtigste mål for hende i verdensmesterskaberne er at høste erfaring.

Men det er ikke kun erfaring indenfor skikonkurrence den 19-årige skiskytte lærer under sine løb.

Ukaleq Slettemark fortæller, at hun op til og efter løbene har oplevet stor interesse fra forskellige, internationale medier. Dermed får hun også erfaring indenfor mediernes interesse ved konkurrencer som verdensmesterskaber.

- Men jeg lærer også hvilke rutiner, der er gode ved sådanne konkurrencer, siger hun.

Hun blev tildelt et ”wildcard” til verdensmesterskaberne, efter hendes gode resultater i den seneste IBU-Cup, da hun blev nummer 16 i tyske Arber.

Hendes næste løb er på torsdag, hvor det gælder 15 kilometerløb.

Efter verdensmesterskaberne skal hun til junior-VM, som skal afholdes i Østrig.

For to år siden blev hun verdensmester hos juniorerne i individuel 10 kilometer løb.