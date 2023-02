Ukaleq trækker sig fra VM-disciplin

Thomas Munk Veirum Søndag, 12. februar 2023 - 07:58

Tidligere i denne uge lykkedes det skiskytten Ukaleq Slettemark at kvalificere sig til jagtstarten ved verdensmesterskaberne i Oberhof, Tyskland. Slettemark kvalificerede sig ved at blive nummer 56 ud af i alt 96 deltagere under kvindernes sprint for seniorer.

Søndag morgen fortæller atleten dog, at hun alligevel ikke kommer til start i dagens konkurrence:

- Jeg vågnede op med lidt ondt i halsen i dag, og tog den svære beslutning ikke at starte i jagtstarten, skriver Ukaleq Slettemark på Facebook.

LÆS OGSÅ: VM i skiskydning: Slettemark kvalificerer sig til jagtstart søndag

Hun begrunder beslutningen med, at hun vil være klar til hendes store mål, som er verdensmesterskaberne for juniorer:

- Jeg er selvfølgelig ked af det, men jeg vil gerne være i min bedste form ved VM for juniorer om en måned, skriver Slettemark, der understreger, at hun er stolt af at have kvalificeret sig.

Hun håber, at kunne være klar allerede til onsdagens individuelle 15-kilometer:

- Jeg håber, at et par dages hvile vil gøre mig klar til den individuelle konkurrence på onsdag.