Ukaleq og Sondre forenes på prof-hold

Redaktionen Mandag, 19. juni 2023 - 10:43

De to skiskytter Sondre og Ukaleq Slettemark skal de kommende to år køre på samme hold. Deres store mål er at kvalificere sig til OL i Torino i 2026, oplyser Grønlands Biathlon Forbund.

18-årige Sondre Slettemark flytter nemlig til Lillehammer, hvor han bliver kollega med søster Ukaleq på det norske professionelle hold ”Team 1,5” - tidliger Team Maxim.

Sondre Slettemark har afsluttet tre år på det Norges Topidræts Gymnasium, NTG, i Geilo, og han har haft en flot sæson med blandt andet en sejr og en andenplads i Norges Cup.

- Det har været tre fantastiske år på Norges Topidræts Gymnas, omgivet af topmotiverede elever og trænere.

Glæder sig til nyt kapitel

- Men nu glæder jeg mig meget til et nyt kapitel i livet og at tilslutte mig Team 1,5 på Lillehammer. Nu vil jeg få muligheden for at fokusere endnu mere på skiskydning. Den kommende sæson vil jeg desuden få tid og mulighed for at løbe mere internationalt, udtaler Sondre Slettemark.

21-årige Ukaleq Slettemark fortsætter på holdet med Håvard Bogetveit som træner. Også hun har lavet flotte resultater den seneste sæson - mest markant en 21. plads ved World Cup-løb i tyske Ruhpolding i vinter foran 20.000 tilskuere.

- Jeg glæder mig meget til at fortsætte på Team 1,5. Håvard er den bedste træner jeg nogensinde har haft og teamet har fået flere ressourcer og flere stærke løbere, så jeg tror, det bliver rigtig godt fremover.

- Jeg er ikke længere junior, og det er på mange måder dejligt, for nu kan jeg koncentrere mig 100 procent om World Cup og Senior VM frem mod det store mål, som er OL i Torino 2026, udtaler Ukaleq Slettemark.

Drømmer om at stille op sammen

Hun glæder sig meget over at få sin bror som holdkammerat:

- Min drøm er, at vi i løbet af sæsonen kan stille op sammen i Mixed Relay, en stafet hvor en kvinde og en mand løber sammen, fortæller hun.

Lige nu er de på træningssamling med deres hold, og i begyndelsen af juli tager de 14 dage til Livigno i Italien for at træne i højden (1800 moh), som en del af forberedelserne til OL-2026 som også løbes i højden i Antholz.

Ukaleq Slettemark er desuden blevet udpeget som bæredygtigheds-ambassadør for IBU - International Biathlon Union.

Udnævnt til bæredygtighedsambassadør

- Jeg er virkelig beæret over at blive udpeget som ambassadør for bæredygtighed. Det er noget jeg er meget optaget af. Som vinteridræt er vi jo meget sårbare for klimaændringerne, og det er ikke tvivl om, at vi selv også har et relativt stort klima aftryk. Jeg prøver selv i det daglige at være miljøbevidst og bruger bl.a. min instagram platform til at forsøge at påvirke mine følgere, udtaler Ukaleq Slettemark.

Holdnavnet Team 1,5 henviser til selskabet 1,5 holding A/S, der har hentet sit navn fra klimamålet i Parisaftalen. Selskabet arbejder blandt andet med vedvarende energi og lagring af CO2.