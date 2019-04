Ukaleq slutter sæson med et flot resultat

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 01. april 2019 - 14:37

Samtlige norske guldvindere ved senior VM for to uger siden, blev lørdag slået af Ukaleq Slettemark i 15 kilometerløbet ved de norske mesterskaber for seniorer.

Hun blev nummer ni ved løbet, mens de norske stjerner endte med 12. 13. og 17. plads.

- Hovedforklaringen var at Ukaleq skød totalt 8 forbiere, mens VM-heltene skød henholdsvist 11, 10 og 9 forbiere, og Ukaleq var faktisk hurtigere på løjpen end 3x VM vinder og 3x World Cup vinder Røyseland!

Vinder af løbet blev Hilde Fenne som skød seks forbiere. Hvis Ukaleq havde skudt fem forbiere ville hun være blevet nummer tre, skriver biathlonforbundet i en pressemeddelelse.

Hårdt løb

Ukaleq Slettemark var ikke overraskende meget glad for resultatet.

- Jeg er mega godt tilfreds med resultatet. Jeg følte ikke engang, at det var et optimalt løb. Jeg syntes, jeg startede for hårdt og fik syre. Desuden styrtede jeg på er tidspunkt. Jeg er så tilfreds med at jeg fortsatte og kæmpede videre. Jeg var faktisk skuffet, da jeg kom til mål, indtil jeg så resultatet! Da forstod jeg, at jeg faktisk havde skudt og løbet rigtig godt, siger Ukaleq Slettemark.

Søndag deltog hun i ti kilometer jagtstart.

Det var forventet at flere af de norske VM-vindere ville revanchere sig efter lørdagens løb. Det gjorde de også.

Allerbedst gik det for landsholdsløber Thekla Brun Lie fra Norge, som vandt løbet. Ukaleq gik igen et super flot løb og placerede sig som nummer syv efter 18 træf ud af 20 på skydningen. Kun fire andre klarede tilsvarende skyderesultat.

Fokus på uddannelse

Nu er skiskydningssæsonen slut for den unge skiskytte.

- Det har været en fantastisk sæson for den unge skiskytte. Den startede meget godt med 1. og 2. plads til Norges Cup før jul, men flere Norges Cup blev det ikke til på grund af sygdom. Sæsonen toppede til youth VM, hvor Ukaleq hentede guld hjem på normaldistancen. Dertil fik hun en 6. og en 4. plads og var eneste pige, som var på 'flower-cermony' (de 6 bedste) i alle konkurrencer. Ukaleq er youth også næste år, hvor VM arrangeres i Schweiz, meddeles det

Til junior EM slog Ukaleq Slettermark samtlige norske, svenske og finske løbere på sprintløbet og placerede sig som nr. 12.



Nu skal Ukaleq Slettemark fokusere på skolen, hvor hun går på andet år på Topidrætsgymnasiet på Geilo, Norge.