Ukaleq Slettemark som nummer fire i VM

Grønlands første verdensmester, den 17-årige Ukaleq Slettemark, endte på en flot fjerde plads i jagtstart ved VM i Biathlon i Slovakiet.

Disciplinen jagtstart strækker sig på 7,5 kilometer, og der skulle skydes i alt 20 skud. Ukaleq Slettemark havde to forbiere, og ramte derfor hele 18 skud under løbet.

24 sekunder efter vinderen

Ukaleq Slettemark endte på fjerde pladsen under dagens løb, hvor hun kom i mål 24 sekunder efter vinderen, schweitzeren Amy Basergan.

- Jeg er godt tilfreds med løbet i dag, selvom jeg missede to skud. Med det første skud, der gjorde jeg noget anderledes i forhold til de andre taktikker jeg har, så der missede jeg. Ved det tredje skud ved jeg ikke helt hvad der skete, men der ramte jeg heller ikke. Men alt i alt, så er jeg tilfreds, fortæller Ukaleq Slettemark til Sermitsiaq.AG.

Alligevel er den grønlandske skikomet tilfreds med løbet, og hun mener, at hun stadig har chance for at vinde Norges Cup, som hun også deltager i.

- En af mine største konkurrenter deltager også i VM her, og de klarer sig også rigtig godt, siger Ukaleq Slettemark.

En guldmedalje

Ukaleq Slettemark blev verdensmester i Biathlon sidste søndag i disciplinen 10 kilometers løb med fire skydninger. Hun kom i mål med tiden 31 minutter og 49 sekunder og missede ingen skud.

I fredags deltog hun i endnu et løb, denne gang i 6 kilomer med to skydninger, hvor hun fik en god start. Men det rakte ikke til en medalje denne gang, da hun sluttede som nummer seks, 46,7 sekunder efter Maren Bakken fra Norge, der blev verdensmester.

Hun missede sit sidste skud, som betød, at hun måtte ud i en strafrunde.

Norges Cup

I juniorverdensmesterskabernes analyser af løbene kan det ses, at Ukaleq Slettemark ligger som den 6. hurtigste skytter, 6. hurtigste løber og som 7. hurtigste på at bruge tid på skydebanen.

Derfor mener Ukaleq Slettemark, at hun fortsat har god chance for at vinde Norges Cup.

- Jeg håber, at jeg vinder. Der er i hvert fald lidt tid endnu, fortæller Ukaleq Slettemark til Sermitsiaq.AG.

Norges Cup strækker sig over flere uger, og der er stadig tre weekender til, før vinderen bliver fundet. Norges Cup, som flere af de 60 deltagende i juniorverdensmesterskaberne deltager i, løber frem til før påske i år.