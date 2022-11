Ukaleq satser på medaljer til junior-VM

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 16. november 2022 - 14:10

Så starter skiskydningssæsonen for Ukaleq, Sondre og Inuk Slettemark. Og de to ældste, Ukaleq og Sondre Slettemark har store mål for denne sæson.

- Det store mål for Ukaleq Slettemark er at hive mindst en medalje med hjem fra Junior-VM i Kazakhstan til februar. Og hun har gode chancer for at vinde medaljer der, hvis hun kan nå at finde sin topform frem til mesterskaberne, oplyser Uiloq Slettemark fra Grønlands Skiskytterforbund.

Samtidig sætter lillebror Sondre Slettemark samme mål. Nemlig at deltage ved Ungdoms Verdensmesterskaber i skiskydning, der foregår samme sted og tidspunkt som Junior VM.

På nuværende tidspunkt er Ukaleq Slettemark og Sondre Slettemark i Norge, hvor skiskydningssæsonen netop er skudt i gang. Her har de været med til weekendens første sæsonløb. Ukaleq Slettemakr placerede sig som nummer tre i de endelige resultater.

Fin start på sæson

Første, vigtige konkurrence i denne sæson starter dog i slutningen af november for begge skiskydningsudøvere. Her skal de til Sverige til IBU Cup, som det grønlandske søskendepar har kvalificeret sig til.

- Nu er målet at få gode resultater i IBU Cuppen, der afvikles i Sverige. Og planen er, at hun som minimum placerer sig i top 10 løbere i konkurrencen, siger Uiloq Slettemark.

LÆS OGSÅ: Ukaleq imponerer og skyder fejlfrit i OL-debut

- Efter denne konkurrence vil Ukaleq Slettemark vurdere, om hun vil deltage til World Cuppen eller i IBU Cuppen i Italien til december. Her er det afgørende at vide, om energien og formen er til den hårde konkurrence i World Cup, eller om det vil være mere passende at deltage til IBU Cuppen igen og spare på energien til Junior-VM, forklarer Uiloq Slettemark.

Udnævnt til Årets Skiskytte

Den 21-årige grønlandske skiskytte, Ukaleq Slettemark havde en fin OL-debut sidste år, hvor hun skød fejlfrit under sin første konkurrence. Hun var en af de to skiskyttere ud af 86 deltagere ved løbet, der skød fejlfrit.

Til IBU Cup i sidste sæson er Ukaleq Slettemark udnævnt til Årets Skytte, hvilket er første gang for en deltager fra Grønland.

Moderen, der også er træner, Uiloq Slettemark, forventer, at søskendeflokken igen får en fremragende sæson.

- Indtil videre har det været en længere sygdomsfri periode for alle, hvilket tegner for en god sæson. Det bliver en hård træning op til VM, derfor skal der ikke være meget rejseri i denne omgang, oplyser Uiloq Slettemark.

LÆS OGSÅ: Ukaleq Slettemark er verdensmester

Også Sondre Slettemark, 18 år, vil prøve at nå en top 10 placering i IBU Cuppen i både Sverige og i Italien.