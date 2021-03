Ukaleq løb igen under OL-krav

redaktionen Lørdag, 20. marts 2021 - 12:00

Ukaleq Slettemark løb endnu et løb under OL-kravet og er dermed tættere på at kunne deltage i OL i Beijing næste år.

Hun løb nemlig sin bedste World Cup-placering, da hun blev nummer 74 i svenske Östersund.

- Hun skød 0-1 (det vil sige 9 træf af 10), og holdt god fart i sporet, skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Kan også deltage ved World Cup

Skiskytten klarede også kravet for at kunne deltage i World Cup næste sæson og regner med at hun også næste år får tildelt et wild card, så hun kan stille op og kæmpe mod de bedste i verden.

- Jeg var meget nervøs før start - og var meget tilfreds med gennemførelsen af løbet, da jeg op til løbet ikke følte jeg havde 100 procent kontrol på min skydning, siger Ukaleq Slettemark.

Sæsonen er slut

- Jeg havde ikke den bedste dag i sporet, men kan se at jeg langsomt nærmer mig de bedste og er klar over at jeg må tage et skridt af gangen. Jeg er meget ærgerlig over at jeg ikke kvalificerede mig for jagtstarten (der skal man være blandt de 60 bedste), men nu skal jeg hjem og træne og ved at jeg har muligheden næste sæson, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Hun skulle ellers have deltaget ved Norske Mesterskaber, men på grund af højt covid-19 smittetryk i Norge er konkurrencen aflyst. Dermed slutter hendes sæson i skiskydning.

Nu venter der en uges karantæne og en lang træningsperiode inden næste sæson starter med Rulleski VM i Novo Mesto i Tjekkiet.