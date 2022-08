Ukaleq lærer de unge om skiskydning

Redaktionen Søndag, 07. august 2022 - 13:02

NSP arrangerer en træningssamling for unge, der er interesseret i skiskydning.

Det sker, mens skiskyderen Ukaleq Slettemark er i Nuuk, tirsdag og onsdag.

- Vi vil så vidt muligt prøve at få skydebanen klargjort, men hvis vi skal klare at få det til effektiv skydetræning tirsdag kl. 17.30-19.00 er vi afhængige af hjælp fra forældre, skriver Uiloq Slettemark på NSP’s Facebookside.

Ukaleq Slettemark har sidste sæson imponeret ved at skyde fejlfrit, da hun debuterede i OL i skiskydning i Beijing i februar.

Nu giver hun mulighed for at træne med unge skiudøvere, der er interesseret i at afprøve skiskydning.

Mulighed for træningslejre

I forbindelse med træningssamlingen tilbyder Slettemark-familien forældre til de unge at holde et informationsmøde. Her vil forældre for mulighed for at høre om de unges muligheder for at komme med på træningslejre og eventuelt konkurrencer i udlandet samt informationer om Arctic Winter Games i 2023.

Træningstidspunkter:

Tirsdag 9. august kl. 10-12.00 og 17.30-19.00

Onsdag 10. august kl. 10-12.00

Du kan se flere oplysninger på NSP's offentlige Facebookside.