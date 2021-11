Ukaleq gør klar til OL-kvalifikationsrunde

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. november 2021 - 15:20

Så lyder startskuddet på første mulighed for skisæsonens OL-kvalifikation for Ukaleq Slettemark i dag torsdag.

Efter en lang træningsperiode starter skiskytteren Ukaleq Slettemarks konkurrencesæson, når hun stiller sig klar til IBU-cup i Idre i Sverige. Distancen er 7,5 kilometer med to skydninger. Samme distance skal hun løbe igen på lørdag og slutter af med en 10 kilometers tur med fire skydninger på søndag.

Det oplyser Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Jagter OL-plads

Den grønlandske, 20-årige skiskytte har trænet intensivt igennem flere måneder, da hun gerne vil deltage ved vinter-OL, der skal afholdes i Beijing fra den 4. februar 2022.

Ukaleq Slettemark har allerede klaret de danske kvalifikationskrav til vinter-OL, men da Danmark ikke har en såkaldt nationskvote, skal Ukaleq Slettemark hente IBU-point for at få en af den 12 pladser, som bliver givet til nationer, der ikke har en egen nationskvote.

Gode konkurrencer forude

- Selvfølgelig vil jeg gerne deltage i OL. Men det vigtigste for mig er at få sportslig udvikling og at jeg bliver bedre på alle de detalier, jeg træner på. Det kan give OL-billet, men det kan også være at jeg må vente fire år, siger Ukaleq Slettemark og fortsætter:

- Uanset så glæder jeg mig virkelig til at komme igang med sæsonen. Der er nok af gode konkurrencer uanset. Planen er at deltage i IBU-cup og World Cup for at matche mig med de aller bedste, men jeg vil også løbe med til IBU Jr Cup og Jr. VM for at matche mig mod de på min egen alder.

Ukaleqs konkurrencer kan følges på denne hjemmeside.