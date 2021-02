Ukaleq fik fornem placering ved VM

redaktionen Onsdag, 17. februar 2021 - 15:07

Som den yngste blandt deltagerne blev den 19-årige Ukaleq Slettemark nummer 65 ud af 97 startende ved verdensmesterskaberne i skiskydning, som afholdes i slovenske Pokljuka i disse dage.

Det var hendes sidste deltagelse ved 15 kilometerløbet med fire skydninger tirsdag, hvor hun undervejs i løbet lå oppe og lugte til top 40.

Ukaleq Slettemark kom nemlig rigtig godt fra start og ramte alle ti skiver på liggende skydning ved konkurrencen, hvor hun blandt andre var foran Tiril Eckhoff fra Norge, som vandt VM’s tre første konkurrencer.

Flot præstation

Men i den sidste stående skydning ramte hun tre af de fem, hvilket betød, at hun faldt 25 ned pladser og endte på en 65. plads.

Grønlands Biathlon Forbundet betegner hendes resultat som 'en flot præstation af konkurrencens yngste deltager'.

Fantastisk at være med

Og Ukaleq Slettemark er ligeledes tilfreds med sit løb, og er meget glad for at kunne deltage i konkurrencen blandt verdenseliten.

- Det har været helt fantastisk at få være med til dette VM. Jeg føler mig heldig som kommer fra en 'lille' land som Grønland og får denne mulighed, siger hun i en pressemeddelelse fra Grønlands Biathlon Forbund.

- Jeg er allerede meget mere fortrolig med at konkurrere på øverste niveau nu end jeg var da jeg var med til World Cup før jul. Det er allerede meget nemmere at tackle alt postyret omkring, fremhæver hun.

Vil være blandt de allerbedste

Hun deltog ved VM for at få erfaring blandt verdenseliten, og hun føler, at det går meget bedre for hende at deltage i den øverste niveau.

- Jeg er ret tilfreds med resultaterne. Der er selvfølgelig et stykke op til de bedste i verden, men jeg synes ikke, at afstanden er skræmmende. Jeg har tro på, at jeg ved god træning de næste år, skal kunne klare at udfordre de bedste, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Hun tager nu til Obertilliach i Østrig hvor hun den kommende uge skal konkurrere i U23 klassen ved junior-VM. Her deltager hendes lillebror, 16-årige Sondre Aputsiaq Slettemark, som også skal deltage ved VM hos U19.