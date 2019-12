Ukaleq deltog ved løb i Slovenien

redaktionen Lørdag, 14. december 2019 - 10:27

Tre forbiere på den første liggende skydning er uvanligt for Ukaleq Slettemark, hvilket sendte hende straks ud af kampen om podium pladserne til årets første IBU U-22 Jr. Cup i Slovenien.

Løbet var over 12,5 kilometer hvor den grønlandske skiskytte skød 3-0-0 og 1 forbier på de fire skydninger. Det giver 4 minut lagt til løbstiden og sendte Ukaleq Slettemark ned til en 19. plads af de 107 startende, 3,32 minut efter den tyske vinder Lisa Maria Spark.

Det skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Hurtig på ski

- Jeg forstår ikke rigtigt hvad der skete på den første skydning, for der var ingen vind, og alle mine tre forbiere var placeret lige på kanten på højre side. Måske havde jeg en dårlig position. Men jeg er rigtig godt tilfreds med de næste tre skydninger. Jeg klarede at 'nulstille' mig og skød kun én forbier på de sidste 15 skud, siger hun.

Farten i sporet var rigtig god for Ukaleq. På de første 10 kilometer tabte hun kun 20 sekunder til den hurtigste løber, den et år ældre Amy Baserga fra Frankrig.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med skiløbet. Jeg klarede at sætte fart over toppen af de stejle bakker og kørte godt nedad selv om det var hårdt. Langrendsformen er rigtig god, nu skal det bare mig bedre på skydningen, lyder det fra Ukaleq Slettemark.

Debut til Sondre

Hendes lillebror, 15-årige Sondre Slettemark, debuterede i IBU Jr. Cup sammenhæng. Målet med debuten er udelukkende at lære og få erfaring med rutiner omkring løbet og kende lidt på niveauet blandt de op til seks år ældre løbere. Mange ting var nyt for debutanten; det var første gang han løb med våben på ryggen.

Første gang han skyder stående i konkurrence og første gang han løber 15 kilometer. Debutanten kom godt fra det med godkendt skydning (2-2-0-3) og 6,30 langsommere langrendstid end hurtigste løber, vinderen fra Schweiz. Det gav til sidst en 91. plads blandt de 133 startende.

Sondre Slettemark fik debut Grønlands Biathlon Forbund

- Det var rigtig sjovt at være med. Jeg er lidt irriteret over at jeg skyder to forbi på den første liggende skydningen. Men min stående var jeg godt tilfreds med, for jeg har ikke trænet så meget på det endnu. I min aldersklasse skyder vi kun liggende skydning. På løjpen gik det OK, men 15 km med 4,5 kg våben på ryggen er virkelig hårdt, så jeg var rigtig træt på de sidste to runder, siger Sondre Slettemark.

Ukaleq og Sondre løber igen på lørdag, hvor de skal ud på 6 og 7,5 km løb med to skydninger.