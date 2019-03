Ukaleq ændrer målsætninger efter sygdom

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 06. marts 2019 - 11:33

Efter ungdomsverdensmesterskaberne i Slovakiet sidste måned har Ukaleq Slettemark haft en svær periode.

- Det gik ikke mange dage så blev hun rammet af sygdom som har holdt hende udenfor normal træning i næsten 14 dage, skriver Grønlands Biathlon Forbund i en pressemeddelelse.

Opgiver at vinde Norges Cup

Den 22. februar skulle hun ellers i aktion i Norges Cup, som hun førte inden jul. Men her stillede hun ikke op til start på grund af sygdom.

- Ukaleq Slettemark har derfor opgivet at vinde den samlede Norges Cup i år, oplyses det.

Sidste weekend var hun endelig rask igen og var klar til konkurrence. Her gjaldt det IBU junior Cup (for de under 22 år) i Lilllehammer i Norge.

Udgik fra konkurrence efter uheld

- Frem til første skydning løb hun ellers fint og ramte fem af fem på den første liggende skydning og lå på en 23. plads blandt de 98 deltagere. Men da hun skulle tage våbenet på, knækkede fæstet mellem bæreselen og våbenet. Hun fik det bundet fast og løb en runde mere og skød fire af fem på den stående. Men efter at have brugt et helt minut på at få våbenet på ryggen igen valgte hun at udgå fra konkurrencen, skriver biathlonforbundet.

U22 EM

På grund af omstændighederne har Ukaleq Slettemark derfor ændret sine målsætninger.

- I denne uge deltager hun ved EM for U22. Det foregår på Sjusjøen i Norge hvor 35 nationer er tilmeldt. Første konkurrence er på onsdag, og distancen er 10 kilometer med fire skydninger. Det var i denne diciplin hun blev verdensmester for U-19 i februar, men denne gang er konkurrencen endnu hårdere fordi hun løber mod piger som er optil fire år ældre end hende, lyder det fra forbundet.

EM fortsætter med sprintløb på lørdag. Der efter går turen til Trondheim og Norske Mesterskaber.