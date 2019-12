Uju trækker i land om luksushotel – eller...

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 05. december 2019 - 13:38

Noget tyder på, at Uju Petersen har begået en politisk brøler, som han nu forsøger at vride sig ud af ved at tage afstand til en rubrik i Sermitsiaq.AG.

I en pressemeddelelse den 3. december fastslog Uju Petersen følgende:

”Jeg er gået med til, at der udsendes høring om bebyggelse af et hotel i den gamle bydel, men tager kraftigt afstand i at gå med til at der bliver bygget i området af noget nyt”.

Udtalelsen står i skærende kontrast til partikollegaen og borgmester Charlotte Ludvigsens udtalelse til Sermitsiaq ugen før:

”Det er et meget spændende projekt, fordi det kombinerer det traditionelle grønlandske med det moderne. Og så bliver der skabt noget nyt ved vores dejlige bydel”.

Med Charlotte Ludvigsens begejstring taget in mente og Uju Petersens utvetydige udmelding blev overskriften følgende i Sermitsiaq.AG:

IA splittet: Uju undsiger borgmester

I dag torsdag udsender Uju Petersen følgende pressemeddelelse:

- Jeg tager kraftigt afstand fra journalistens eget valg af overskrift af min tidligere pressemeddelelse.

- Jeg skal hermed præcisere, at Inuit Ataqatigiit-gruppen under Kommuneqarfik Sermersooq på ingen måde er splittet. Jeg og Inuit Ataqatigiit står naturligvis bag Borgmesteren.

- Projektet om hotellet er på nuværende tidspunkt under høring, og denne høring kører frem til 7. februar 2020. Inuit Ataqatigiitgruppen vil efter de gældende bestemmelser se på alle høringssvar, før vi beslutter os om projektet.

Gruppen tages til indtægt

I udtalelserne tager han pludselig IA-gruppen til indtægt og nedtoner sin egen stillingtagen, som blev udmeldt i tirsdags.

Det er således uklart, hvad Uju Petersens private holdning egentlig er.

Han slutter sin seneste pressemeddelelse af med at pege på noget helt andet, der kan fjerne fokus fra det politiske selvmål:

- Jeg skal under henvisningen til projektet, venligst opfordre befolkningen om at føre en god tone i de sociale medier, som på nuværende tidspunkt desværre ikke kører i en ikke særlig god tone, da det ikke var min hensigt.