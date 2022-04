Ujarassiorit: Vindersten er 55.000 kroner værd

redaktion Onsdag, 13. april 2022 - 11:48

Vinderne af mineraljagten Ujarassiorit er blevet præsenteret, og førstepræmien på 55.000 kroner går til Ludvig Noahsen fra bygden Narsarmijit.

- Han har fundet en magmatisk bjergart, der hovedsagligt består af mineralet amfibol, og som er fundet på Avalleq-øen ti kilometer vest for Narsamijit, fremgår det i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Bjergarten viser tegn på hydrotermal omdannelse, og geokemiske analyser viser forhøjet indhold af en række kritiske råstoffer, der også omfatter flere af de sjældne jordartsmetaller, som blandt andet anvendes til til fremstilling af magneter, som findes i el-generatorer i vindmøller, vandkraftsturbiner, el-bilsmotorer, forbrugerelektronik og højteknologi.

Forskellige steder i landet

Andenpræmien på 25.000 kroner går til Simujoq Nathanielsen, Sermiligaaq, som har fundet en kvartsrig gnejs med sulfidmineraler prøvesamlet fra fast fjeld i Nuugaalik, ca. 200 km nordøst for Sermiligaaq.

Der gives to tredjepræmier på 10.000 kroner hver:



Henrik Emanuelsen, Nanortalik for sit fund af en kvartsgang på kysten af den østlige del af Prins Christians Sund, som indeholder forhøjede værdier af de sjældne jordartsmetaller neodymium, praseodymium og samarium. Prøven er samlet fra fast fjeld. Mineraliseringer med samme type af geokemiske træk kendes kun længere mod vest og nord i Sydgrønland.

Ludvig Knudsen, Kangersuatsiaq, som har indsendt en rusten glimmerskifer med sulfidmineraler på øen Annertusoq nord for Kangersuatsiaq. Prøven indeholder sjældne jordartsmetaller i forhøjede mængder. Der kendes kun få bæksedimenter med anomalt højt indhold af sjældne jordartsmetaller fra den region, hvorfra prøven er fundet.

384 indsendte prøver

Der uddeles fire fjerdepræmier på 5.000 kroner hver:

Otto Larsen, Attu som har fundet en grafitrig glimmerskifer i Ikorfat sydøst for Attu. Grafit i findes i Eqalussuit-området, som ligger længere mod syd. Behovet for udnyttelse af grafit er stigende, da den blandt andet indgår i fremstilling af lithium-ion batterier.

Mininnguaq Josefsen, Nuuk, hvis fund er en mørk, omdannet magmatisk bjergart med forhøjede mængder af lithium, zirkonium og sjældne jordartsmetaller. Fundstedet ligger 12 km syd for Kapisillit.

Per N. Hansen, Nuuk, der har fundet en kvartsrig glimmerskifer med indhold af sjældne jordartsmetaller i Niaqornat på østsiden af Arsuk Ø. De geokemiske karaktertræk i prøven har lighed med det der kendes i Gardar-provinsen, som ligger længere mod syd.

Pauline Qaerngaaq, Qaanaaq, der har indsendt en rusten kvartsrig gnejs, som indeholder guld i forhøjet mængde (0,16 g/t). Der er ingen kendte guld-mineraliseringer i Qaanaaq-området.

Der er indsendt i alt 384 prøver til Ujarassiorit i 2021, og af disse er 135 prøver blevet analyseret med det formål at undersøge den geokemiske sammensætning. Analyseresultaterne bidrager til ny viden om mineraliseringer i Grønland.



Ujarassiorit-præmierne uddeles kort før jul hvert år men på grund af transportforsinkelser af prøver til laboratorieanalyser i udlandet og COVID-19, har det først været muligt at evaluere analyseresultaterne.



Ujarassiorit er en landsdækkende mineraljagt for amatørgeologer, der har kørt hver sommer siden 1989.