Ujarassiorit 2022: Stenen som er sin vægt værd i guld

Kurt Kristensen Lørdag, 22. juli 2023 - 08:17

Til dagligt er fisker og fanger Malu Ravn, 44 år, på jagt efter sæler, fugle og fisk, som hun sælger på brættet i Qaqortoq, men på en fjeldtur fik hun et helt andet stykke kød på sigtekornet.

- Jeg var i efteråret 2020 på sejltur med min far, Mylius Gabrielsen, og midtvejs mellem Qaqortoq og Igaliku vi gik i land ved elven Qaqortukuluup Tasiusaata Qinnguata kuua. Jeg skulle tisse, og jeg benyttede lejligheden til at kigge mig omkring. Jeg fik øje på en usædvanlig sten, som var en del af det faste fjeld. Stenen lignede kød, og jeg blev nysgerrig efter at tage stenen med hjem, fortæller Malu Ravn til Sermitsiaq.

Det var dog nemmere sagt end gjort, for Malu Ravn havde ikke en hammer med på turen. I stedet tog hun et billede af stenen og fundstedet, men der skulle gå et helt år, inden hun atter var tilbage ved elven – denne gang med en solid hammer. Et stykke af det kødlignende fjeld blev hamret løs og indsendt til mineraljagten Ujarassiorit.

Og forleden kunne naalakkersuisoq for råstoffer Naaja H. Nathanielsen afsløre, at Malu Ravn vinder 1.præmien på 55.000 skattefrie kroner i mineraljagten 2022.

Og beskrivelsen af stenen som et stykke kød er ganske rammende.

- Den røde del af vinderstenen, som fangede Malu Ravns opmærksomhed, er hæmatit, den grønne del er amfiboler, og de hvide sprækkeudfyldninger er calcit, fortæller mineraljagtens tovholder, geolog Pele Tobiassen til Sermitsiaq.

Hæmatit er en jernmalm, som i gamle dage også blev kaldt blodsten. Selve ordet hæmatit stammer fra det græske ord haimatoeis, der betyder blodig.

På jagt efter spændende sten

Malu Ravn har samlet sten lige så længe, som hun kan huske. Interessen stammer fra hendes far, Mylius Gabrielsen, der selv samlede sten, som han limede på væggene i barndomshjemmet.

Årets vinder i mineraljagten Malu Ravn i fjeldet sammen med lillesøsteren Tukummeq, niecen Asana og kæresten Ellen. Asseq nammineq pigisaq / Privat foto

Malu Ravn deltog for nogle år siden i et prospektorkursus, arrangeret af Kommune Kujalleq i et samarbejde med Majoriaq, og 40 unge har været igennem dette kursus.

Malu Ravn blev procestekniker fra levningsmiddelskolen Inuili i Narsaq i 2016.

- Men jeg havde lyst til at være selvstændig, fortæller Malu Ravn.

Hun købte sig en 16 fods jolle med udstyr, og hun søgte licens som erhvervsfisker.

Og 1. februar 2018 lagde Kommune Kujalleq et opslag på facebook med overskriften »Arbejd for dine mål«, fordi Malu Ravn på netop denne dag fik sin licens halet i land.

- Når jeg sejler på fiskeri og fangst, kigger jeg også efter spændende sten, fortæller Malu Ravn.

Vinderstenen i Ujarassiorit 2022 var den første sten, men næppe den sidste, som hun indsender til mineraljagten.

Hvad skal du bruge pengene til?

- Det har jeg ikke besluttet endnu, men der har foreløbigt været usædvanlig megen storis omkring Qaqortoq. Jeg er dog ikke så meget interesseret i pengene, men til gengæld er jeg utrolig glad og stolt over 1. præmien i mineraljagten sammen med mange andre stensamlere, siger Malu Ravn.

Jorden vi træder på

Den landsdækkende mineraljagt Ujarassiorit blev skudt i gang i 1989.

Lige siden har folk med interesse for sten og natur indsendt mineralprøver, som er blevet analyseret af geologer i Departementet for råstoffer og justitsvæsen.

Der blev indsendt 248 stenprøver til Ujarassiorit i 2022. 28 af prøverne viste tegn på mineraliseringer, og de blev analyseret kemisk for deres metalindhold.

Tallet 248 var væsentligt lavere end de foregående år, hvor der indkom et sted mellem 600 og 1.100 sten. Departementet forklarer det dalende antal sten med transportforsinkelser, og i første omgang blev mineraljagten for sidste år aflyst, men i sidste uge blev otte vindersten præsenteret.

Naalakkersuisoq for råstoffer og justitsvæsen Naaja H. Nathanielsen glæder sig over de mange bidrag i årene løb, som også har vakt mineralsektorens interesse.

- Jeg håber, at folk vil fortsætte med at være nysgerrige på den jord, som vi træder på, siger Naaja H. Nathanielsen.

Dommerkomiteen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Departementet for råstoffer og justitsområdet og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland GEUS.