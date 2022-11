Har du en "uhyggelig" forfatter i maven?

Anders Rytoft Tirsdag, 29. november 2022 - 12:49

For fjerde gang udskriver NAPA - Nordens Institut i Grønland i samarbejde med Kalaallit Atuakkiortut (Grønlands Forfatterforening) skrivekonkurrencen: "Allatta!".

"Lad os skrive!", som det betyder på dansk. En konkurrence, hvor alle voksne, som er 26 år eller ældre, har mulighed for at deltage, hvad enten man skriver på dansk, engelsk eller grønlandsk - så længe man har skrivelyst.

Årets tema bliver ”Bestiarier”. Altså uhyggelige fortællinger, overnaturlige oplevelser eller historier om qivittut. Og netop fortællinger om qivittut, som betyder fjeldgængere, forventer NAPA, at der blive skrevet flere af.

I hvert fald hvis man spørger projektleder Maannguaq Rosing:

- Historien om qivittut er den stærkeste grønlandske tradition indenfor spøgelses- og gyserhistorier i Grønland.

Deadline og skriveworkshops

Det er ikke nogen hemmelighed, at den mundtlige fortælletradition i Grønland står meget stærkt. Gennem Allatta! er ønsket få de gode historier på skrift, lyder det i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der i starten af vinteren i 2023 bliver udgivet en roman på voksenkategorien for vinderen af skrivekonkurrencen.

5. december vil Sørine Steenholdt, som blev nomineret i dette års Nordisk

Børnelitteraturpris, holde en skriveworkshop.

Alle skriveworkshops vil blive afholdt digitalt, så alle fra kysten også kan deltage. Der er muligheder for syns- og tegnsprogstolkning. Fristen for aflevering af et minimum 10 siders og max 20 siders uddrag samt synopsis er 31. august 2023.

Allatta! 4.0 VOKSEN kan findes på Facebook allerede nu, hvor man blandt andet kan holde øje med fremtidige workshops.