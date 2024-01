Ufrivilligt barnløse: Demokraatit revser Naalakkersuisut for at droppe hjælp

Kassaaluk Kristensen Fredag, 05. januar 2024 - 13:03

Et simpelt spørgsmål om aldersgrænsen for ufrivilligt barnløse der kan forvente hjælp igennem de afsatte midler på 8,7 millioner kroner til fertilitetsbehandling i Danmark har taget en uventet drejning.

Pengene, som offentligt blev lovet under præsentationen af finanslovsforslaget for 2024, er flyttet til et andet formål i forbindelse med indgåelse af et sundhedsforlig. Omplacering af pengene er dog ikke blevet meldt ud, og det finder Demokraatit, der stod uden for sundhedsforliget, sig ikke i.

- Man sagde ikke en lyd. Måske havde man et håb om, at denne aktive og bevidste tilsidesættelse af de ufrivilligt barnløse ikke ville blive opdaget, spørger Demokraatits formand, Jens-Frederik Nielsen i en pressemeddelelse.

Viser manglende respekt for Inatsisartut

Jens-Frederik Nielsen mener, at manøvren med at sende fertilitetspengene til sundhedsforliget er tegn på manglende respekt for lovgivningsarbejdet.

- Vi mener, at det her er et enormt svigt fra Naalakkersuisut. Og så er det en grov tilsidesættelse af en klokkeklar beslutning fra Inatsisartut. Naalakkersuisut er nødt til at forstå, at man i et demokrati skal følge beslutninger fra Inatsisartut.

- I Demokraatit tager vi demokratiet og de demokratiske processer særdeles seriøst, og det kan simpelthen ikke passe, at Naalakkersuisut har så lidt respekt for Inatsisartut, at man aktivt vælger at tilsidesætte en beslutning fra et enigt Inatsisartut, og at man herefter på yderst klodset facon forsøger at skjule det.

Tidligere naalakkersuisoq for finanser, Naaja Nathanielsen tog forbehold under præsentationen af finanslovsforslaget og understregede, at der kunne ske mange ændringer frem til vedtagelsen af finanslovsforslaget.

Kræver hoveder

IVF- og ICSI-behandlinger i Danmark for ufrivilligt barnløse blev lukket ned i december 2018. Siden har det politiske arbejde kørt for at fastsætte midler til formålet, så ufrivilligt barnløse kan få mulighed for at få fertilitetsbehandlingen. I efteråret er forslaget blevet vedtaget, der skulle sikre 8,7 millioner kroner om året i finansloven, til IVF- og ICSI-behandlinger.

Demokraatit er ikke meget for det manglende ansvarstagen i sagen og påpeger, at ansvaret bør tages i Naalakkersuisuts rækker:

- Håndteringen af det her viser, at Naalakkersuisoq for Finanser og Naalakkersuisoq for Sundhed groft har svigtet deres ansvar – både over for de ufrivilligt barnløse og over for Inatsisartut. Demokraatit skal derfor opfordre dem begge til at tage det fulde ansvar herfor og indlevere deres afskedsbegæring hurtigst muligt, lyder det fra Demokraatits formand.