Uenighed om problembjørne-regler

- Du kan ikke ignorere din arbejdsgiver. Du skal gøre, hvad Inatsisartut beslutter.

De meget direkte ord kom fra Jens Napaattooq (N) og var henvendt til naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Aqqaluaq B. Egede (IA), under en debat om isbjørne i Inatsisartut mandag.

Debatten drejede sig om et forslag, som Jens Napaattooq har fremsat, og som betyder, at Naalakkersuisut skal ændre reglerne for nedlæggelse af isbjørne, der kommer tæt på beboede områder.

Regler skal ændres

Naalakkersuisoq Aqqaluaq B. Egede var uenig i et element af forslaget. Nemlig at nedlæggelsen af såkaldte problembjørne ikke længere skal tælle med i kvoterne for fangst af bjørnene:

- Vi bliver nødt til at have det med, når vi taler om bæredygtig fangst. Men selvfølgelig skal jeg forholde mig til, hvad Inatsisartut beslutter, sagde Aqqaluaq B. Egede.

Naalakkersuisoqs argumenter vandt dog ikke genklang, og derfor skal Naalakkersuisut nu i gang med lave reglerne om.

Forslaget, som blev vedtaget efter debatten mandag, går først og fremmest ud på, at bjørne, der opsøger beboede steder, kan nedlægges, uden at der først indhentes dispensation fra myndighederne.

Bjørnen skal tilfalde fangeren

Naalakkersuisut har understreget, at der altid er mulighed for at aflive en bjørn i nødværge, men i de fleste tilfælde vil der være mulighed for at følge en bestemt procedure, hvor myndighederne inddrages.

Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug kom med en række pointer, som Naalakkersuisut skal tage hensyn til - herunder at problembjørne ikke skal tælle med i fangernes kvoter.

Derudover sagde udvalget også, at af hensyn til fangernes økonomi og kulturelle værdier, så skal nedlagte problembjørne i fremtiden tilfalde fangeren, og at lokale fordelingsnøgler for fordeling af fangst skal respekteres.