Uenighed om minister - men (delvis) enighed om mål

Walter Turnowsky Lørdag, 25. maj 2019 - 08:37

Tonen er fordragelig, da Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Kuno Fencker (PN) mødes på Sermitsiaq.AGs redaktion for at diskutere forslaget om en arktisk minister, der skal besættes med en politiker fra Grønland.

For ganske vist er de to uenige om selve forslaget, men flere af de målsætninger, der ligger bag, kan de to godt blive enige om. Det gælder blandt andet ambitionen om et mere ligeværdigt samarbejde og ønsket om et større fokus på de 32 ansvarsområder, som Danmark fortsat forvalter.

- IA foreslår en arktisk minister i erkendelse af, at vi i den her valgperiode har opnået al den indflydelse, som vi kan opnå rent parlamentarisk i folketinget, siger Aaja Chemnitz Larsen.

- Regeringsdeltagelse giver maksimal indflydelse

- Det at vi har taget et opgør med at være skødehund for danske partier, det at vi sidder med i finanslovsforhandlingerne og også kommer til at sidde med i forligsforhandlingerne, det gør jo, at vi har opnået den maksimale indflydelse, som er mulig som parlamentarikere far Grønland i folketinget i dag.

- Der er ikke A og B-medlemmer af folketinget. Der for syntes jeg også, at uanset man er valgt i Danmark, Grønland eller på Færøerne, så har man også ret til at have indflydelse på den politik, der føres. Og der, hvor man får maksimal indflydelse, det er i en regering.

- For os er det vigtigt at have ambitioner. Det er vigtigt for os at have nogle visioner for, hvad Grønland gerne vil på den lange bane.

Selvom Kuno Fencker er modstander af forslaget, kan han godt følge nogle af tankerne.

- Jeg kan godt lide, at det er nogen, der har nogle visioner og tanker om en nyordning af samarbejdet mellem folketinget og Selvstyret, replicerer han.

EU, Danmark og Grønland

- Vi har jo immervæk 32 sagsområder, der bliver varetaget af Danmark plus fem, som vi indtil videre ikke må overtage. De 32 sagsområder blive varetaget af 12 ministerier. Så jeg kan selvfølgelig godt se en idé i en eller anden form for grønlandsministerium light.

- Men vi har en anden tanke, for det her er på en eller anden måde en underminering af det selvstyre vi har fået. Vi må arbejde meget mere konkret på de sagsområder, som kan skabe værdi for Grønland.

Kuno Fencker mener, at det er større fordel at Naalakkersuisut og de grønlandske folketingsmedlemmer kommunikerer direkte med statsministeren og de forskellige fagministerier fremfor at få en arktisk minister som mellemled.

Derudover ønsker han større fokus på, at danske lovgivning gældende for Grønland bliver gennemarbejdet grundigt og rettidigt af Naalakkersuisut. Det gælder i høj grad også EU-lovgivning, hvor vi senest så, at loven om bankoverførsler blev hastet igennem Inatsisartut efter den var blevet behandlet i folketinget.

Han ser det som en af de vigtige opgaver som muligt folketingsmedlem at have sin opmærksomhed rettet mod for eksempel EU-direktiver, der kan blive relevante for Grønland.

- Vi skal naturligvis være visionære og vi har nogle forskellige løsningsmuligheder for, hvordan vi kan forbedre arbejdet i folketinget. Så lige nu vil jeg sige nej til et arktisk ministerium. Jeg vil heller optimere den organisation, som vi har. Vi skal også optimere samarbejdet med vores repræsentation, som vi har i EU og vores repræsentation i Danmark.

- Danskere træffer beslutninger om grønlænders hverdag

Aaja Chemnitz Larsen mener ikke, at man kan sammenligne hendes forslag om et arktisk ministerium med grønlandsministeriet fra tiden før hjemmestyret.

- Jeg tror sådan set, hvis Kuno havde siddet i folketinget i fire år, så ville du også have en erkendelse af, at man sidder meget alene. Og lige nu er det bare danske parlamentarikere og det er den dansk regering, der i alt for høj grad træffer beslutninger om noget, som handler om os, som handler om vores hverdag.

Aaja Chemnitz Larsen mener, at en direkte grønlandsk regeringsdeltagelse vil sikre, at der bliver taget højde for grønlandske interesser direkte i magtens centrum.

- En statsminister vil jo altid have et overordnet ansvar for rigsfællesskabet, som et af de tre områder pågældende sidder med. Men det at have en person, der på tværs af forskellige ministerier har en koordinerende funktion og har et specifikt fokus på Arktis, meget gerne kommer fra Arktis og befinder sig ofte i Arktis, det vil være en klar styrkelse af Grønlands interesser i folketinget.

- Og der må man tænke på, at vi er i 2019. Vi skal ikke se tilbage på, hvordan var tingene i sin tid, men vi er nødt til at redefinere en rolle, der passer til nutidens Grønland.

Vil beskytte økonomisk zone

Kuno Fencker fastholder, at han ser et arktisk ministerium som en underminering af Selvstyret.

- Aaja Chemnitz Larsen erkender jo, at der er et kæmpeproblem med i forhold til folketingsmedlemmernes kendskab til Grønland, og det er jo præcis derfor, vi har et selvstyre. Vi skal ikke binde os yderligere ligesom i grønlandsministeriets tid. Ja, vi er i nye tider og vi kigger fremad. Min vision for det her er at komme ind og arbejde hårdt og politisk kompetent og så varetage de områder, der har højest værdi for Grønland.

- Derudover vil jeg arbejde for, at nogle af de mange grønlændere i Danmark kan komme til at varetage nogle områder i de forskellige ministerier indtil vi begynder at overtage disse områder.

Kuno Fencker vil - skulle han blive valgt - lægge sit hovefokus på de danske ansvarsområder, der kan sikre Grønland størst økonomisk vækst. Det gælder blandt andet at arbejde for en lovgivning, der skal beskytte Grønland som egen økonomisk zone.

- Vi skal selvfølgelig samarbejde med Naalakkersuisut og Inatsisartut for at præge det område, så det kan komme til forslag i folketinget og vi som folketingsmedlemmer kan tale Grønlands sag, så vi beskytter den grønlandske økonomiske zone.

Begge er dog enige om, at der skal laves en plan for hjemtagelse af de 32 sagsområder.

- Vi skal gøre Selvstyret færdigt som et skridt i retning af selvstændighed, siger Kuno Fencker.

- Den arktiske minister er en post, hvor man skal arbejde for at gøre sig selv arbejdsløs ved at Grønland hjemtager nogle flere områder. På sigt tror jeg, de ville kunne løses bedre i Grønland.