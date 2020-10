Uenighed i Sam.: Flere kritiserer forbrug

Merete Lindstrøm Torsdag, 22. oktober 2020 - 17:45

Stiftende medlem af Samarbejdspartiet og tidligere hovedbestyrelsesmedlem Henrik Philippsen er dybt uenig i den prioritering, der er af partiets penge.

- Jeg tager stærkt afstand fra Tillie Martinussen og hovedbestyrelsens måde at opføre sig på. De sidste dages medie omtale af vores partis økonomi, efterlader ingen støtte eller opbakning fra min side, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Jeg har set dokumentation for, at partiets kreditkort er brugt til at købe skønhedsbehandlinger, foretaget madindkøb og betale restaurant regninger for skatteydernes penge og medlemmernes kontingentindbetalinger. Vores parti er rådnet op indefra, siger han.

Den nuværende hovedbestyrelses tre medlemmer har alle overfor Sermitsiaq.AG understreget, at de bakker 100 procent op om deres nuværende formand Tillie Martinussen, og at alle udgifter er relateret til det politiske arbejde og godkendt af dem.

Hvorfor skal vi slås i medierne?

Formanden er skuffet over kritikken fra de tidligere bestyrelsesmedlemmer.

- Det er beskæmmende, at folk der ikke har bidraget til partiet i et eller flere år lige pludselig kommer med denne her kritik uden at henvende sig til hovedbestyrelsen først, siger Tillie Martinussen.

Henrik Philippsen understreger, at han aldrig har været med til at godkende den type udgifter, der er tale om her, mens han har siddet i hovedbestyrelsen. Den udlægning bakkes op af et andet tidligere hovedbestyrelsesmedlem, Nivi Struntz.

- Jeg ville ikke have sagt ok til de ansigtsbehandlinger, men var jeg blevet nedstemt så havde vi haft tagets stilling til det, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Foreslog retningslinjer

Netop for at undgå den slags har hun foreslået, at der blev lavet retningslinjer for repræsentation og brug af partiets midler.

- Jeg foreslog at der skulle laves regler for, hvilke udgifter der kunne foretages kun med godkendelse fra sekretariatet, og hvilket udgifter der skulle godkendes af hovedbestyrelsen på forhånd. Det nåede vi ikke til, siger Nivi Struntz, som trådte ud af hovedbestyrelsen i juni måned i år.

Tillie Martinussen fastholder at alle udgifter er partirelaterede, og mener at kritikken skyldes at folk ikke ved, hvad der ligger bag udgifterne.

- Selvfølgelig er udgifterne relateret til partipolitisk arbejde og til at opretholde formandens og de ansattes helbred og psykiske helbred. Vi er udsat for meget stress, og formanden skal ofte være partiets ansigt udadtil og i medierne.

Stiller op uanset helbred

- Hvis ikke jeg sidder i salen, så bliver Samarbejdspartiets interesser ikke varetaget. Jeg kan ikke indkalde en suppleant med mindre jeg er syg i minimum 14 dage, sådan er reglerne, derfor er jeg til stede næsten uanset hvor dårligt jeg har det, siger hun.

Tillie Martinussen forklarer, at der blandt andet foretages fysiurgisk massage mod piskesmæld samt ansigtsbehandlinger i forbindelse med allergi, samt medicin til allergi, fordi Inatsisartuts bygninger er ramt af skimmelsvamp og PCB.

- Vi har været fuldstændig åbne i forhold til pressen. Vi har ikke noget at skjule. Vi har givet mere vidtgående adgang til vores regnskab, end jeg tror nogen andre partier nogensinde har gjort, siger Tillie Martinussen.