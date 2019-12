Udvikling gennem den gode dialog

redaktionen Mandag, 23. december 2019 - 15:34

- Den gode dialog skal være med til at udvikle medarbejderne – og skaber forøget indlæring.

Det skriver konsulentvirksomheden GoodTalksCS i en pressemeddelelse. Carsten Olsen, tidligere generalsekretær for Grønlands Idrætsforbund, står bag den nye konsulentvirksomhed. Virksomheden blev etableret 1. oktober i samarbejde med fysioterapeut Sonja Sørensen.

Idéen er, at de sammen vil tilbyde samtaleværktøjer til alle former for organisationer, der er tilpasset nutiden. Dette sker via en aftale med Green Hat People Danmark der ejes af Klaus Johansen, der tidligere har boet og arbejdet i Grønland.

Digitale løsninger

- Vi har i en længere periode haft en rigtig god snak om at arbejde sammen. Der er så mange menneskelige ressourcer herhjemme og vi vil rigtig gerne arbejde med, at styrke snakken imellem os. Ved at blive mere konkrete og målrettede i snakken, tror vi på, at det kan føre til mere kvalitet i handlingerne, fremhæves det.

Green Hat People leverer mange former for digitale løsninger, der kan bruges på mange fronter i virksomheder og ved konferencer.

- Løsningerne fra Green Hat People, hjælper arbejdspladserne med at kommunikere med deres medarbejdere og kunder på en ny og langt mere engagerende måde. Platformen anvender gamification og micro-læring til at opnå resultater hurtigere. Platformen lægger på en energifyldt måde op til, at grupperne er aktive og derved kommer tættere på hinanden i forløbet, og ikke mindst opnår langt større engagement og indlæring, end ved traditionelle konferencer, fortæller Carsten Olsen.

Tæt dialog med virksomheder

Green Hat People introducerede deres forskellige værktøjer, blandt andet Business Game og digitale workshops ved Grønlands Idrætsforbunds konference, der blev afholdt i november:

- Det blev modtaget ekstrem positivt. Når der i gruppeseancerne var drøftelser, var systemet med til at holde hele gruppen i sporet, og rammelagde diskussionerne så de var handlingsorienterede. Samtidig var alle data og input fra deltagerne tilgængelige live, og i et samlet dokument efterfølgende, som der nu arbejdes videre med.

- Vi skal stå for salg og eksekvering af Green Hat Peoples produkter, herunder både Business Games, Digitale Workshops samt Teambuilding. Det betyder tæt dialog med virksomheder og organisationer om deres ønsker, mål og udfordringer – og vi glæder os enormt til at komme i gang.

De vil nu gå i dialog med alle virksomheder, der ønsker at opgradere deres aktiviteter, om det er konferencer, seminarer, temadage, innovationsfora eller teambuilding-situationer.

- Potentialet er stort og alle løsninger skræddersyes til den enkelte aktivitet – uden et stort tidsforbrug for kunden, lyder det fra GoodTalksCS.