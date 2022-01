Udvidet booster-vaccination begynder i Nuuk

Thomas Munk Veirum Mandag, 10. januar 2022 - 09:33

Landslægeembedet oplyser, at man laver et særligt vaccinationstilbud i Inussivik i Nuuk onsdag og torsdag til aldersgruppen 18 til 39-årige.

Onsdag den 12. januar inviteres borgere i alderen 18-32 år til Inussivik, mens borgere på 33 år og over kan komme og modtage boostervaccinen torsdag den 13. januar.

- Vi er kommet rigtig godt i gang med booster-vaccinationerne i de andre byer og rundt langs kysten, og jeg håber bestemt at vi kan opnå samme tilslutning her i Nuuk, udtaler landslæge Henrik L. Hansen og fortsætter:

Om booster-vaccine​​​​​ Booster-vaccination kan ske tidligst 4 måneder og 2 uger efter 2. stik. Du vil blive tilbudt den samme vaccine som ved de første to stik. Til booster-vaccination med Moderna anvendes den halve dosis som ved den primære vaccination Der er overordnet meldt om færre og mildere bivirkninger ved booster-vaccination Kilde: Landslægeembedet

- Vi anbefaler klart, at de 18 til 39-årige også tager imod booster-vaccinen. Effektiviteten på en vaccination falder nemlig med tiden, og der er behov for en 3. vaccination for at opretholde bedst mulig beskyttelse mod smitte og for at undgå alvorlige sygdomsforløb.

Landslægen fortæller, at en booster-vaccine også forlænger gyldigheden af coronapasset:

- Det er også derfor, at der er en gyldighedsperiode for de vaccinationer der fremgår i coronapas-appen. På et tidspunkt vil de simpelthen ikke være gyldige længere, og så bliver coronapasset ugyldigt, ved mindre man har fulgt op med booster-vaccination, fortæller landslæge Henrik L. Hansen.

Det oplyses, at borgere som har været smittet inden for den seneste måned ikke kan blive vaccineret. Folk der er nærkontakter til nuværende smittede tilbydes heller ikke vaccination.