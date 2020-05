Udvidelse af tunnel mod Nuussuaq på vej

Merete Lindstrøm Onsdag, 20. maj 2020 - 08:52

I de seneste årtier er Nuuks befolkningstal vokset lang hurtigere end byens infrastruktur. En tunneludvidelse i den eksisterende tunnel fra centrum ud mod Nuussuaq og Qinngorput vil kunne afhjælpe mange af de trafikale problemer, som byen har i dag, mener kommunen.

Derfor er kommunalbestyrelsen blevet enige om at medtage opgaven med en udvidelse til to spor i udbuddet opførsel af tunnelen til den nye bydel Siorarsiorfik.

Vil mindske trafik i Nuussuaq

Kommunen skriver på sin hjemmeside, at mange billister i øjeblikket vælger vejen gennem Nuussuaq for undgå at holde for rødt ved tunnelen, som er ensrettet, og det vil kommunen gerne til livs.

- En udvidelse af tunnelen vil være en gevinst for hele byen. Den vil fjerne trafikkøer og give mindre trafik gennem Nuussuaq, samt gøre vores veje sikrere og mere behagelige for bløde trafikanter. Derfor glæder det mig meget, at kommunalbestyrelsen har besluttet at tage denne mulighed med i udbuddet, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA).

Opgaven med nu to tunnelbyggerier, er tæt på at være klar til at blive sat i udbud, oplyser kommunen til Sermitsiaq.AG. Det forventes at ske inden udgangen af denne måned.

Der er afsat penge

Tunnelen til den nye bydel skal efter planen stå klar i 2023, og man forventer at opgaven med en udvidelse af bytunnelen vil blive færdig omkring samme tidspunkt eller året efter.

Ved at lægge de to tunnelopgaver sammen, forventer kommunen at kunne opnå en betragtelig besparelse, da de nødvendige maskiner kun skal fragtes til Nuuk en gang, ligesom det nødvendige mandskab kun skal samles en gang, lyder det videre i begrundelsen fra kommunen. Kommunen oplyser til Sermitsiaq.AG at der allerede er afsat penge til en udvidelse af den eksisterende tunnel.