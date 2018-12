Udvidelse af Grønlandsk Hus på plads

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. december 2018 - 11:04

En udvidelse af Det Grønlandske Hus i Aarhus til 12 millioner kroner var i efteråret i fare for at lande i papirkurven.

En voldsom prisstigning på 2,5 millioner kroner for at få gennemført projektet truede drømmene om nye kontorfaciliteter og et helt nyt samlingspunkt for kulturelle arrangementer.

- Sammen med Rubow Arkitekterne er det lykkedes at tilpasse projektet, så vi kan få udvidelsen lavet næste år, fortæller Jørn Holbech. Det var en svær proces at gå den modsatte vej med ønskerne, men det essentielle i udvidelsen bliver ikke berørt.

Besparelser til 2,5 mio. kr.

Der er ikke blevet bevilget flere penge, men man har gået de oprindelige ønsker igennem med en tættekam og fundet besparelser på 2,5 millioner kroner, så entreprenøren kan komme i gang i det nye år.

- Kernen i udvidelsen i form af kultursalen bliver der ikke pillet ved. For eksempel vil der blive lagt betonsten og ikke granitsten ved indgangspartiet, forklarer Jørn Holbech.

Desuden er en ny garage og cykelskur droppet, kontorfaciliteterne er blevet ændret og reduceret med et lokale, og en vareelevator til kælderen, som blandt andet agerer lager for butikken i Det Grønlandske Hus er også droppet. Desuden er nogle vaske- og tørrerumsplaner for kælderen blevet droppet.

Se video

Se herunder en video om udvidelsen, hvor Jørn Holbech fortæller om projektet:

Fra panik til ros

- Jeg har kun ros til overs for de involverede. Jeg vil indrømme, at der var noget af en panikstemning, da vi blev bekendt med den voldsomme prisstigning, der truede projektet, fortæller direktøren, der har arbejdet med projektet igennem de seneste tre år.

Han glæder sig til, at udvidelsen står færdig. Det medfører nemlig, at der bliver plads til samtalerum, køkkenet udvides og man kan indbyde langt flere borgere til arrangementer i kultursalen. Butikken med grønlandske varer bliver skubbet ud i frontlinjen, så man fra Dalgas Avenue kan se, at der er helt særlige specialiteter at købe.