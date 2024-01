Udvandring: Nogle jagter bolig

Thomas Munk Veirum Mandag, 29. januar 2024 - 09:07

Vælger grønlandske borgere at forlade landet og rejse til Danmark på grund af vanskelige økonomiske vilkår?

Det spørgsmål har Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen stillet til Naalakkersuisut.

Det er dog ikke meget hjælp at hente, viser et svar fra naalakkersuisoq, Jess Svane (S), der kort fortalt svarer, at man har stærkt begrænset viden om, hvorfor folk vælger at flytte:

- Der foregår ingen offentlig registrering af borgerne i forbindelse med rejser mellem Grønland og Danmark, når det drejer sig om formålet med rejsen, lyder det i svaret.

Over 1200 udvandrede i 2022

Jess Svane oplyser, at Naalakkersuisut også har kontaktet danske myndigheder men ikke modtaget svar på Aqqalu C. Jerimiassens spørgsmål, men Jess Svane tilføjer dog:

- (..) at Naalakkersuisut er bekendte med, at der eksempelvis på hjemløseområdet, er borgere, som er flyttet fra Grønland til Danmark i deres søgen efter højere ydelser eller en bolig.

- Det skal samtidig understreges, at der for hjemløse og udsatte kan være mange årsager til, at man vælger at flytte fra Grønland, og årsager derfor ikke udelukkende kan isoleres til ydelsernes størrelse, skriver Jess Svane.

Aqqalu C. Jerimiassen skriver i sin begrundelse for spørgsmålet, at der er stor debat blandt folk om stigende priser og svære vilkår: Når man skal beslutte noget, så mener vi at der skal være tal, der bakker ens formodninger op, i stedet for at gætte sig frem, lyder det fra Atassut-formanden.

I 2022 udvandrede 1214 personer født i Grønland, hvorimod kun 686 indvandrede. Det gav ifølge Grølands Statistik en negativ nettoindvandring på minus 528 personer.

Svane: National identitet kan få folk til at blive boende

Naalakkersuisoq skriver i svaret, at Naalakkersuisut arbejder på at give borgerne de bedst mulige vilkår i Grønland:

- Gode vilkår og national identitet, kan bidrage til at folk bliver boende i Grønland, lyder det fra Jess Svane.