Udvalg: Tsunamiofre skal have besked

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 15. juli 2020 - 17:39

Det fremgår nemlig af en tekstanmærkning, som Naalakkersuisut har fremsendt til Finansudvalget, at fjeldundersøgelserne ikke bliver gennemført i år.

- Hvad er baggrunden for at Naalakkersuisut allerede nu mener, at det ikke er muligt at gennemføre feltarbejde i 2020, spørger Finansudvalget, som har sendt sagen retur til Naalakkersuisut uden godkendelse.

Det fremgår af udvalgsreferatet fra den 10. juli, at man ”anser det som vigtigt, at borgere i bygderne, som har været nødt til at flytte til et nyt hjem som følge af tsunamien, snarest kan få afklaring omkring muligheden for at vende hjem til deres bygd”.

Vigtigt med klarhed

- Dette kan ikke ske hurtigt nok. Udvalget efterlyser derfor fordele ved at fremme det feltarbejde, som kan give svar på, hvornår borgerne kan vende tilbage til Illorsuit og/eller Nuugaatsiaq. Udvalget finder det vigtigt, at borgerne snart kan få klarhed omkring, hvornår det vil være muligt at vende tilbage til Illorsuit og Nuugaatsiaq, står der i referatet.

Udvalget vil også have Naalakkersuisut til at fastslå, at bevillingen på de tre millioner kroner til feltarbejdet kan anvendes til næste år, hvis det ikke lykkedes at gennemføre arbejdet i denne sommer.

De ramte bygdeboere er i mellemtiden blevet indkvarteret i nye boliger. Et arbejde, som blev afsluttet for kort tid siden.