Udvalg: Samarbejde på sundhedsområdet skal tages op i Joint Committee

Thomas Munk Veirum Torsdag, 28. september 2023 - 07:44

Det bør diskuteres på højeste niveau, om amerikansk sundhedspersonale kan være en del af løsningen på problemerne i det trængte grønlandske sundhedsvæsen.

Det mener Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg (USPU), der netop har været på besøg i USA fra den 5. til 14. september.

Undervejs på turen fik udvalget mulighed for at drøfte samarbejde om sundhedsfagligt personale, og i den forbindelse har udvalget henvendt sig til Naalakkersuisut og opfordret til at sundhedsområdet bliver skrevet ind i aftalen om Joint Committee. Joint-Committee er et fora, hvor Grønland og USA kan diskutere mulige samarbejder.

Fungerende formand for udvalget, Pele Broberg (N), uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at det var et enigt udvalg, der vil have drøftet eventuelle hindringer for, at amerikansk sundhedspersonale kan arbejde her i landet:

Kan blive en stor hjælp

- Hvis vi kan udvide vores muligheder med læger og sygeplejersker fra USA, kan det være en stor hjælp. Vi kan ikke få nok læger og sygeplejersker fra eksempelvis Danmark.

- Sundhedssektoren er overhovedet ikke med i det, man samarbejder om med USA. Derfor blev vi i udvalget enige om at lave en skrivelse til Naalakkersuisut, siger Pele Broberg.

I skrivelsen kræver udvalget, at sundhedsområdet tages op:

- Hvis der for eksempel er administrative barrierer, for at en læge kan komme hertil. Så skal det løses, siger Pele Broberg, der understreger, at der skal være en proces her i landet med godkendelse af amerikanske læger.

Selvstændighed og forsvar også diskuteret

Udvalget har endnu ikke fået en respons fra Naalakkersuisut. Udmeldingen kommer dog samtidig med, at USA's ambassadør i Danmark i disse dage er i Sydgrønland, hvor der er møde i Joint Committee.

Udover sundhedsområdet holdt udvalget også møder i Washington D.C. med embedsfolk fra USAid, State departement og Pentagon.

- På politikernes side blev der tid til møde med senatorerne Lisa Murkowski fra Alaska og Angus King fra Portland, hvor der blandt andet blev diskuteret selvstændighed og forsvar samt handel og sundhed med gensidigt interesser, skriver udvalget i en meddelelse.