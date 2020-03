Udvalg: Indfør tilskud til garvning af isbjørneskind

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 17. marts 2020 - 17:45

På efterårssamlingen førstebehandlede Inatsisartut et forslag, om at erhvervsfangere kan få dækket 50 procent af, hvad det koster at få garvet et isbjørneskind.

Begrundelsen for at indføre tilskuddet er, at der er et internationalt forbud mod at handle med grønlandske isbjørneskind, og at det hæmmer fangernes muligheder for at tjene penge på deres isbjørneskind.

Da forslaget blev behandlet i efteråret, var et flertal af partierne såvel som Naalakkersuisut positive overfor det. Og det samme gør sig gældende i udvalget, som har behandlet forslaget i slutningen af februar.

- Udvalget finder, at fangst af og handel med isbjørneskind er en vigtig del af vores kultur. Udvalget bemærker, at en gennemførelse af forslaget vil kunne forbedre de økonomiske vilkår for de erhvervsfangere, der fanger isbjørne og sælger garvede isbjørneskind, skriver Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i sin betænkning.

Demokraterne uenige

Det vil koste cirka 85.000 kroner årligt at yde tilskuddet til fangerne, og et flertal af udvalget bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq indstiller, at forslaget vedtages.

Koalitionens støtteparti Demokraterne er dog uenig og anbefaler, at forslaget forkastes:

- Da det allerede kan betale sig for fangerne at sælge isbjørneskind i dag anser Demokraterne det for uhensigtsmæssigt at anvende landskassens midler til at indføre et tilskud til garvning af isbjørneskind, står der i udvalgets betænkning.

Forslaget skal behandles igen af Inatsisartut på den kommende forårssamling.