Udvalg: Hjælp til turisterhvervet bør prioriteres

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. juni 2020 - 16:16

Det er snart slut for virksomheder med at få hjælp fra de hjælpepakker, som blev lanceret i slutningen af marts.

Pakkerne udløber 30. juni, og Naalakkersuisut arbejder på at forlænge eller forny pakkerne. Det skriver Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg i en pressemeddelelse.

En del af fornyelsen kan være en hjælpepakke målrettet turisterhvervet.

Berthelsen: Vi er i god dialog

Det fortæller formanden for Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, Hermann Berthelsen, til Sermitsiaq.AG.

- Vi mener, at det er vigtigt, at især det hårdt ramte turisterhverv får mulighed for at få hjælp. Vi er i meget god dialog, men det er Naalakkersuisut, der skal spille bolden, siger Hermann Berthelsen.

Naalakkersuisoq for erhverv, Jens-Frederik Nielsen, siger til Sermitsiaq.AG, at fornyelsen af hjælpepakkerne er godt på vej, men at han ikke kan gå i detaljer om, hvad de præcist kommer til at indeholde på nuværende tidspunkt.