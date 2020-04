Udvalg: Fiskekvoter skal deles ud til flere

Thomas Munk Veirum Lørdag, 04. april 2020 - 10:28

I et åbent brev beder Inatsisartuts Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg om, at Naalakkersuisut ændrer kriterierne for tildeling af kvoter til fiskeri efter makrel og sild.

Naalakkersuisut har ellers meddelt kriterierne for tildeling af kvoterne 27. marts.

Udvalget oplyser, at man støtter en henvendelse fra fisker- og fangerorganisationen KNAPK, og udvalget henviser desuden til, at der er bred politisk enighed om at sprede fiskeriet ud på flere aktører:

- Således at der både er plads til store og mindre virksomheder i det grønlandske fiskeri, skriver udvalgets formand Henrik Fleischer fra Siumut.

På den baggrund opfordrer udvalget til, at Naalakkersuisut gør følgende:

At ændre kriterierne for tildeling af kvoter for makrel og sild – således at der kan udstedes kvoter til et bredere segment, men stadig under forsvarlige rammer.

At forlænge ansøgningsfristen for ansøgninger om kvoter til makrel og sild med minimum en uge.

Udvalget ønsker svar fra Naalakkersuisut inden fristen for ansøgninger til kvoterne udløber 10. april.