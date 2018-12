Udvalget for Fangst: Fangerne skal have en afklaring

Asger Søndergaard Nielsen Fredag, 14. december 2018 - 10:14

Udvalget for Fangst vil senest ved årets udgang have et svar fra Naalakkersuisoq for Fangst, Nikkulaat Jeremiassen, vedrørende en ekstrakote på narhvaler i Østgrønland. Det skriver udvalget i en pressemeddelelse.

I sidste uge blev narhvalskvoten hævet i Nordvestgrønland, og nu vil fangerne i Østgrønland også have lov til at fange flere narhvaler. Udvalget skriver, at højtiden nærmer sig, og at mange af fangerne fra østkysten har rettet direkte henvendelse til udvalgets medlemmer.

- Udvalget skal minde Naalakkersuisut om, at der for mange af disse fiskere og fangere ofte ikke findes noget reelt beskæftigelsesmæssigt alternativ, som ville kunne give en indtægt i december måned, skriver udvalgsmedlemmerne i deres pressemeddelelse.

På den begrundelse opfordrer udvalget Nikkulaat Jeremiassen til at give fangerne en afklaring på om kvoten bliver hævet eller ej. Og det skal være snarest muligt.

Stærkere i forhandling

I samme pressemeddelelse skriver Udvalget for Fiskeri-, Fangst og Landbrug, at de tilskynder Naalakkersuisut til at styrke samarbejdet mellem fiskere og fangere og Naturinstituttet.

Udvalget mener, at man ved bedre samarbejde og en kombination af fangere og forskeres viden kan komme til at stå stærkere, når der skal forhandles kvoter med andre lande og internationale organisationer.