Udvalg udtaler kritik af forvaltning af Forfatningskommissionen

Inatsisartuts Revisionsudvalg har offentliggjort sin betænkning om Landskasseregnskabet 2022.

Af betænkningen fremgår det, at et flertal i Revisionsudvalget udtaler såkaldt "middel kritik" af forvaltningen Forfatningskommissionen. Et mindretal i udvalget bestående af Demokraatit udtaler "skarp kritik" af forvaltningen af Forfatningskommissionen.

Kritikken kommer ifølge udvalget på baggrund af to revisionsrapporter om kommissionen.

Naalakkersuisut har sendt de to rapporter til udvalget. Den ene rapport handler om "forhold vedrørende honorering af Forfatningskommissionens medlemmer, herunder forhold omkring arbejdsbyrde og honoreret tidsforbrug."

Flere kritikpunkter

Den anden rapport handler er en bredere undersøgelse af kommissionens dispositioner, som Sermitsiaq.AG tidligere har behandlet i en række artikler. Udvalget opsummere rapportens kritikpunkter således:

At Forfatningskommissionen har manglet tilstrækkelige procedurer for styring og regelmæssig opfølgning i forhold til kommissionens aktiviteter, resultat og økonomi.

At Forfatningskommissionen ikke i alle tilfælde har ageret sparsommeligt.

At Forfatningskommissionen i enkelte tilfælde har handlet uden om det eksisterende kommissorium.

At Forfatningskommissionens sekretariat har haft en høj medarbejderomsætning og været præget af udfordringer med arbejdsmiljøet.

At Forfatningskommissionens sekretariat ikke har været bemandet i overensstemmelse med det i Finanslovene forudsatte.

At Forfatningskommissionens sekretariat i perioden har manglet den forudsatte juridiske kompetence.

Revisionsrapporterne får udvalget til at konkluderer følgende:

- Et flertal i udvalget bestående af Inuit Ataqatigiit og Siumut finder på grundlag af revisionsrapporterne anledning til at udtale middel kritik af Naalakkersuisuts styring af Forfatningskommissionen, mens et mindretal i udvalget bestående af Demokraatit på grundlag af revisionsrapporterne finder anledning til at udtale skarp kritik af Naalakkersuisuts styring af Forfatningskommissionen, står der i betænkningen.

To andre forhold får kritik

Sagen om Forfatningskommissionens økonomi er ét ud af tre forhold, som Revisionsudvalget finder kritisable i forbindelse med gennemgangen af Landskasseregnskabet.

Udvalget udtaler således også middelkritik af, at der er forekommet "gentagende og betydelige budgetoverskridelser i regnskabsåret 2022" indenfor område-40 (Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke).

- Udvalget udtaler af den grund en middel kritik af, at der opstår korrektionsbehov sent i regnskabsforløbet, står der i betænkningen.

Udvalget udtaler også "middel kritik" af problemer med refusion af kommunale udgifter på socialområdet.

