Udvalg trækker i land vedrørende hjemtagelses-krav

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 17. oktober 2019 - 15:21

Grønlands Erhverv kaldte det ”hasard” med Grønlands økonomi og fiskerieksport, hvis Inatsisartut gennemtrumfede en hjemtagelse næste år, hvilket et enigt Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalg har krævet i en betænkning i forbindelse med et beslutningsforslag.

Forsonlig

Formanden for Fiskeri-, og Fangst- og Landbrugsudvalget Henrik Fleischer sender på vegne af hele udvalget en mere forsonlig udmelding, hvor der åbnes op for, at hjemtagelsen nødvendigvis ikke skal besluttes næste år.

- Udvalget vil fastslå, at det ikke er vores hensigt, at forværre forholdene for vores erhvervsliv, og derfor vil vi fortsætte med at arbejde grundigt. Derfor kom vi, under det føromtalte møde med Naalakkersuisoq med flere kompromisforslag. Bl.a. forslog vi at ændre årstallet for overtagelsen af området eller endda fjerne årstallet, oplyser Henrik Fleischer i en pressemeddelelse.

Åbningstale

Henrik Fleischer uddyber:

- Udvalget har ved behandlingen af punktet arbejdet ud fra Formanden for Naalakkersuisuts ord fra åbningstalen, hvor han på vegne af Naalakkersuisut fastslog, at overtagelse fødevare- og veterinærområdet skal påbegyndes. Udvalgets hensigt og mål har derfor været, at få det omtalte forslag til at flugte med Formanden for Naalakkersuisuts ord om, at området nu skulle overgå til Grønland.

Andenbehandlingen er netop sat på dagsordenen den 6. november.