Udvalg tilfreds med info om Karrat

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 15. juli 2021 - 08:48

Efter forvirringer omkring boliger i risikoområderne og frygt for at de forladte huse bliver nedrevet, så fik Inatsisartuts anlægsudvalg klargjort flytningstilbuddet for borgerne ved Uummannaq. Et åbent samråd med Naalakkersuisoq for boliger har gjort bekymringerne mindre hos anlægsudvalget.

- Naalakkersuisoq for boliger forklarede, hvilke rettigheder borgerne har i forhold til flytning. Vi fik også en indsigt i hvordan Selvstyret og kommunen samarbejder. Og det vi alle sammen tilfreds med, siger formand for anlægsudvalget Kristian Jerimiassen (IA) til Sermitsiaq.AG.

Anlægsudvalget fik også bekræftet, at Naalakkersuisut og Avannaata Kommunia holder jævnlige møder om Karrat Fjorden.

- Det er betryggende, at de holder jævnlige møder. Der er et tæt samarbejde, og det vigtigt, at vide. Det er en alvorlig og ny situation, som man ikke har mødt før, siger Kristian Jerimiassen.

Følge op i situationen

Anlægsudvalget vil følge op på Naalakkersuisuts arbejde i forhold til Karrat Fjorden til efteråret.

- Naalakkersuisut arbejder hårdt for borgerne i risikoområdet, men det er vigtigt for udvalget, at følge Naalakkersuisuts arbejde hele tiden. Derfor vil jeg tage emnet op i udvalget igen til efteråret, siger Kristian Jerimiassen.