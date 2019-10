Udvalg vil have svar om Kangerlussuaq

Walter Turnowsky Fredag, 25. oktober 2019 - 07:48

Naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender Ane Lone Bagger (S) skal forklare, hvordan fremtiden for Kangerlussuaq ser ud - og ikke mindst redegør for Naalakkersuisuts udmeldinger om spørgsmålet.

Derfor har Inatsisartuts udenrigs- og sikkerhedspolitiskeudvalg indkaldt hende i samråd.

- Udvalget finder det vigtigt, at usikkerhederne omkring den fremtidige brug af lufthavnen og landingsbanen i Kangerlussuaq bliver afklaret. Der er et stort behov for at sikre klarhed i processen. Samtidigt er det vigtigt, at Inatsisartuts relevante udvalg inddrages i processen, således der sker en bred demokratisk forankring, skriver udvalgsformand Aleqa Hammond (NQ) i en pressemeddelelse.

Lige nu afklarer Naalakkersuisut med staten den præcise fordeling af udgifterne i forbindelse med at Kangerlussuaq bliver holdt åbent. Dette arbejde forventes at tage et år.

- Udvalget har respekt for de igangværende forhandlinger og processen omkring Kangerlussuaqs fremtid, og derfor vil samrådet koncentrere sig om Naalakkersuisuts hidtidige udmeldinger. Samrådet vil omhandle lufthavnen og landingsbanen i Kangerlussuaq og de politiske udmeldinger, der har været herom, lyder meldingen fra udvalget.

Helt præcist ønsker udvalget svar på følgende spørgsmål:

Udmeldinger fra Naalakkersuisut om Kangerlussuaq den seneste tid. Forsvarets fremtidige tilstedeværelse i Kangerlussuaq. Fremtiden for lufthavnen og landingsbanen i Kangerlussuaq.

Offentligheden vil dog ikke få indsigt i Ane Lone Baggers svar, da der er tale om et lukket samråd.