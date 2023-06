Udvalg revser Naalakkersuisut: Bør stramme op på økonomistyring

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. juni 2023 - 11:45

22. maj i år kunne Sundhedskommissionen fremlægge en omfattende betænkning med omkring 100 anbefalinger til forbedringer af sundhedsvæsenet.

Nogle dage før fremlæggelsen godkendte Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg en ekstrabevilling til kommissionen på cirka 1,1 mio. kr., som Naalakkersuisut havde bedt om.

Udvalget var dog langt fra tilfreds med Naalakkersuisuts håndtering af sagen:

- Det kan konstateres, at Naalakkersuisut har haft et overforbrug, og at der er blevet brugt midler uden den fornødne bevilling, skriver udvalget i en kommentar til bevillingen og fremhæver, at fremgangsmåden er et brud på reglerne:

- Stærkt foruroligende

- Udvalget finder dette stærkt foruroligende og vil på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut til at stramme op på sin økonomistyring i lignende sager således, at situationer som denne ikke gentages.

Udvalget skriver, at man har fundet det nødvendigt, at Sundhedskommissionen kunne færdiggøre arbejdet, og derfor er bevillingen blevet godkendt. Derudover har udvalget orienteret Revisionsudvalget om sagen.

Sundhedskommissionen skulle ifølge planen have afsluttet sit arbejde i 2022, men coronarestriktioner på forsamlinger og rejser samt øget beredskab i sundhedsvæsenet har forsinket processen.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra naalakkersuisoq for sundhed til kritikken.