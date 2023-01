Udvalg rejser til DK: Vil diskutere hadforbrydelser og lønforhold

Thomas Munk Veirum Mandag, 30. januar 2023 - 09:08

Der er nok at diskutere, når Inatsisartuts Lovudvalg i disse dage besøger Folketinget, hvor politikerne har bedt om møder med henholdsvis Grønlandsudvalget og Retsudvalget.

Blandt andet vil politikerne i Lovudvalget drøfte en ændring af den grønlandske kriminallov, så loven også dækker såkaldte hadforbrydelser.

Det skriver Lovudvalget til udvalgene i Folketinget i et brev forud for rejsen.

I brevet henviser politikerne til, at Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheders har påpeget, at Kriminalloven ikke dømmer vold, trusler eller lignende, begået på grund af offerets etniske oprindelse, seksuelle orientering eller andet, som en selvstændig forbrydelse, eller som en skærpende omstændighed.

Uklare lønforhold

- I rapporten anbefales det at Rådet for Grønlands Retsvæsen overvejer, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre Kriminalloven, således at hadforbrydelser bliver en skærpende omstændighed ved fastsættelsen af foranstaltninger, skriver Lovudvalget.

Udover en mulig ændring af Kriminalloven ønsker udvalget også at tale om lønforholdene for statens politi- og anstaltsbetjente i Grønland.

I 2020 blev der afsat 38 millioner kroner til at give politi- og anstaltsbetjente mere i løn her i landet, så de ikke længere haltede efter deres kolleger fra Danmark. Lønstigningen er dog kun midlertidig finansieret og udløber snart:

- Det er således uklart hvorledes f.eks. lønforholdene for politi- og anstaltsbetjente vil være når perioden er afsluttet, skriver Lovudvalget i brevet.

Konfliktmægling og digitalisering

Formanden for Grønlands Politiforening, Bjørn Bjerregaard, oplyste for nyligt til Sermitsiaq.AG, at lønforhandlingerne med staten er gået i stå, og at man vil have en permanent aftale frem for en ny midlertidig ordning med tillæg.

Under møderne i Folketinget vil Lovudvalget også tale med de danske politikere om en generel mangel på data om blandt andet forholdene i de grønlandske anstalter og detentioner, som. jo er danske ansvarsområde.

En forsøgsordning om konfliktmægling og en status for digitaliseringen af Grønlands Domstole er også på programmet, samt problemer omkring kørekort, som et EU-direktiv har givet.